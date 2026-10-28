Cómo encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que era buscada en Corrientes

El cuerpo de Nancy Godoy fue encontrado semisumergido en un potrero de la zona del paraje El Malezal,

El cuerpo de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años que estaba desaparecida desde el 7 de octubre, fue encontrado semisumergido en un potrero del paraje El Malezal, en la localidad correntina de Esquina. Dos policías lo localizaron durante un rastrillaje a caballo en un sector que hasta ese momento no había sido inspeccionado.

El hallazgo se produjo a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N.º 626, donde Godoy trabajaba como suplente. La zona presenta dificultades de acceso y no cuenta con señal telefónica, una situación que complica las comunicaciones y las tareas de los investigadores.

Tras el descubrimiento, los fiscales comenzaron a trabajar en el lugar para preservar la escena y avanzar con las pericias que permitan reconstruir lo ocurrido.

Las pericias buscan determinar cómo murió la docente

Una de las prioridades de la investigación es establecer cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar y si la muerte ocurrió allí o si los restos fueron trasladados desde otro punto.

Según la información difundida, el cuerpo ya fue enviado al Instituto Médico Forense para la realización de la autopsia. Los resultados serán importantes para determinar las circunstancias de la muerte y aportar elementos a la causa judicial.

El sector donde fue encontrada la docente no había sido rastrillado previamente, de acuerdo con fuentes oficiales citadas en la información del caso.

Hay cinco detenidos por la muerte de Nancy Godoy

La investigación tiene cinco personas detenidas. El principal sospechoso es Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, acusado como presunto autor del femicidio.

También están imputados por encubrimiento los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, además de Rosa Leguizamón, baqueana y pareja de Rojas.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, allegado a la familia de los peones, quien está acusado de falso testimonio.

Las pericias y las medidas judiciales en curso buscarán establecer las responsabilidades de cada uno de los imputados.

La denuncia de la docente sobre el estado de la escuela rural

Antes de desaparecer, Godoy había dejado por escrito las condiciones en las que encontró el establecimiento educativo donde trabajaba. En un documento fechado el 15 de agosto, denunció que la escuela estaba “totalmente abandonada”, sucia y con “insectos de todo tipo”.

La docente también señaló que los inodoros estaban llenos de tierra y que una madre de dos alumnos la ayudó con las tareas de limpieza. Según su relato, fueron necesarios dos días de trabajo para dejar el edificio “más o menos habitable”.

Además, advirtió sobre la falta de agua potable y aseguró que no había encontrado registros escolares desde 2024. También consignó que padres y vecinos le habían contado que el docente anterior llevaba entre dos y tres años sin dar clases.

Godoy había llegado a la escuela unos dos meses antes de su desaparición. Según contaron sus familiares, durante ese tiempo se ocupó de limpiar y acondicionar el establecimiento para que los alumnos pudieran asistir a clases.

AGMER convocó a un paro docente para exigir justicia

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) anunció un paro docente para este jueves 29 de octubre, en el marco de una jornada de protesta para reclamar justicia por Nancy Godoy.

La medida fue comunicada por la Comisión Directiva Central del sindicato y respaldada por la Seccional Paraná, bajo la consigna “Por Nancy, exigimos justicia”.

Desde el gremio señalaron que la principal hipótesis de la investigación es que la docente fue víctima de un femicidio. La convocatoria busca reclamar el esclarecimiento de su muerte, visibilizar la violencia de género y exigir condiciones laborales seguras para las trabajadoras de la educación.