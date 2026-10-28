Crimen de Laura Gutiérrez en Allen: imputaron a un joven por homicidio y quedó con preventiva hasta 2027

El juez de Garantías Julio Martínez Vivot resolvió dar por formulados los cargos e imponer cuatro meses de prisión preventiva contra Mauricio Samuel Castillo, de 23 años, imputado por el homicidio de Laura Estefanís Gutiérrez, ocurrido el domingo en Allen. La medida regirá hasta febrero de 2027, mismo plazo fijado para la investigación penal preparatoria.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal del caso, Natalia Pascual, atribuyó al acusado haber interceptado a la víctima en inmediaciones del barrio Colonizadora y ejecutar los disparos que le provocaron la muerte en minutos. La acusación fundamentó la prisión preventiva en el riesgo de entorpecimiento probatorio y en la necesidad de resguardar a los testigos.

Ataque a balazos y fuga en el barrio Colonizadora

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el domingo 25 de octubre, cerca de las 16:30, en la intersección de Cerros Colorados y Cerro Policía, junto a la pasarela del canal del barrio Colonizadora. Castillo se presentó a bordo de un Ford Fiesta Kinetic gris, descendió con una pistola 9 milímetros y efectuó al menos dos disparos hacia el patio delantero de la propiedad.

La fiscal Pascual precisó que la víctima se encontraba detrás del cerco perimetral cuando recibió el impacto del proyectil. Tras disparar, el agresor abordó nuevamente el rodado y escapó a gran velocidad mientras testigos le arrojaban ladrillos, logrando destruir la luneta trasera del auto durante la huida.

Gutiérrez sufrió una herida en la región dorsal izquierda que le ocasionó una lesión mortal en la aorta torácica. La mujer padeció una hemorragia masiva y falleció mientras era trasladada al hospital en un patrullero. La Fiscalía calificó la conducta como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra.

Pruebas, registros de cámaras y pericias forenses

Para sustentar la imputación, la Fiscalía presentó el acta de la Comisaría 33, testimonios presenciales que identificaron a Castillo y reportes del Comando Radioeléctrico con alertas por altercados previos y detonaciones. Asimismo, la inspección ocular secuestró dos vainas servidas de 9 milímetros, restos de vidrio polarizado y el ladrillo utilizado contra el vehículo.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió registrar la ruta de escape del vehículo gris con la luneta dañada. En tanto, la autopsia determinó que el disparo fue realizado a más de 50 centímetros de distancia y detectó escoriaciones en el cuerpo de la víctima, compatibles con una riña previa al ataque.

Debate por la calificación y la teoría de la defensa

Por su parte, el defensor particular Martín Espejo Castro no se opuso a los cargos ni a la autoría del disparo, pero sostuvo que el imputado actuó en un contexto de agresión previa y en legítima defensa. «Creemos que él efectuó los disparos en un contexto de agresión y ejercitando una legítima defensa», argumentó el letrado, solicitando que el concurso legal sea encuadrado como ideal.

«Tanto el auto como el arma, que son materia de investigación, se ponen a disposición de la Unidad Fiscal. De hecho, entendemos que el auto es una evidencia de relevancia para probar o poder acreditar en el curso de investigación, que Castillo fue efectivamente atacado por un grupo de personas y que repelió la agresión en ese contexto», sostuvo Espejo Castro.

Asimismo, la defensa cuestionó la prisión preventiva, rechazó los riesgos procesales y propuso medidas alternativas como la tobillera electrónica o prisión domiciliaria en la vivienda del acusado. «Tiene arraigo en Allen», dijo el letrado y mencionó que vive junto a su pareja y su bebé de cuatro meses.

El fundamento del juez para dictar la preventiva

Al resolver el debate, el juez Martínez Vivot dio por formalizados los cargos y rechazó las medidas alternativas por considerar que el dispositivo electrónico no basta ante un hecho de extrema gravedad. El magistrado enfatizó que existe riesgo de entorpecimiento probatorio por el conocimiento previo entre las partes.

«Para mí el miedo que tiene la fiscalía es que hoy dicen una cosa los testigos y cuando llega el juicio llegan en otra», afirmó el juez al dictar la cautelar hasta el 24 de febrero de 2027.