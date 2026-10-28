Diego Santilli irá al Senado el 25 de noviembre para presentar su informe de gestión

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, concurrirá al Senado el próximo 25 de noviembre para presentar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo el 30 de junio pasado. La confirmación llegó un día antes de que la Cámara alta debatiera un proyecto para citarlo el 18 de noviembre, según informaron fuentes parlamentarias.

Santilli presentará su primer informe de gestión ante el Senado

Según detalló Noticias Argentinas, los bloques acordaron incorporar al Plan de Labor Parlamentaria de la sesión del jueves el tratamiento sobre tablas de una iniciativa para convocar al funcionario, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional.

Tras conocerse la intención de los legisladores, Santilli se comunicó con Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, y acordaron la fecha de su presentación.

Desde que asumió, el funcionario no concurrió a ninguna de las dos cámaras del Congreso para exponer sobre la marcha del Gobierno. El último jefe de Gabinete que presentó su informe fue Guillermo Francos, quien asistió al Senado en junio de 2025.

El artículo 101 establece que el jefe de Gabinete debe concurrir mensualmente a ambas cámaras legislativas.

La Jefatura de Gabinete formalizará el pedido ante el Congreso. Luego, los senadores enviarán sus preguntas, que serán respondidas antes de la exposición. Santilli expondrá sobre la gestión oficial y contestará las consultas de los legisladores durante la sesión.