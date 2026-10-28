Grilla completa para la Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén: uno por uno, los artistas confirmados

El misterio llegó a su fin y la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 ya tiene sus nombres propios confirmados. Con un lanzamiento especial en el Alto Comahue Shopping de Neuquén ante la presencia de diversas autoridades provinciales y municipales, se reveló la grilla artística completa para el festival de la Isla 132.

Foto: Cecilia Maletti

El line up de la Fiesta de la Confluencia 2027

Día 1 – 18 de febrero

Q’ Lokura

LBC y Quevedo

Un Poco de Ruido

Ke Personajes

Día 2 – 19 de febrero

María Becerra

Paulo Londra

Silvestre y la Naranja

Usted Señalemelo

Día 3 – 20 de febrero

Ciro y los Persas

Divididos

Las Pastillas del Abuelo

El Plan de la Mariposa

Día 4 – 21 de febrero

Chaqueño Palavecino

Soledad

Ahyre

La Valenti

Ernesto Guevara

Cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas saldrán a la venta el próximo viernes 6 de noviembre y serán en formato de «pulseras digitales», que se podrán cargar crédito para poder consumir dentro del predio.

Las expectativas por una nueva Fiesta de la Confluencia

El acto oficial estuvo encabezado por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente de la capital, Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

Foto: Cecilia Maletti

Tanto Provincia como Municipio celebraron el crecimiento de la fiesta que este año pasa formalmente a manos privadas: la licitación pública fue adjudicada a Concierto Talento S.A., la firma cordobesa liderada por el reconocido productor José Palazzo, famoso por organizar el histórico festival Cosquín Rock.

Fecha y lugar de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 en Neuquén: todo lo que tenes que saber

La cita volverá a tener como epicentro natural el predio del Paseo de la Costa en la Isla 132, a orillas del río Limay. La celebración se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas, entre el 18 y el 21 de febrero de 2027.

Para esta edición se dispondrá un operativo especial de accesos, conectividad de colectivos gratuitos y sectores preferenciales para vecinos, turistas y compradores de tickets VIP.

La Confluencia 2027 busca superar las cifras récord registradas en la edición anterior, que consolidó al evento como el gran motor económico del turismo regional. Pese al cierre preventivo en 2026 generado por las fuertes ráfagas de viento del último día, el festival dejó un derrame económico récord estimado en $65.000 millones de pesos para la ciudad de Neuquén y localidades aledañas del Alto Valle.