Con la Ley de Salud Mental en agenda, el Senado vuelve a sesionar después de un mes

El Senado vuelve a sesionar después de un mes sin actividad en el recinto. La nueva Ley de Salud Mental, un proyecto para fomentar inversiones de menor tamaño que las del RIGI y un marco regulatorio del mercado de carbono forman parte del temario, donde además promete colarse la polémica por la huida del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

La jornada arrancará a las 14 y también estará atravesada por el nuevo capítulo de la interna entre la Casa Rosada y Patricia Bullrich, luego de que la jefa del bloque libertario saliera a diferenciarse del silencio oficial y reconociera la victoria de Lula da Silva en los comicios del último domingo en Brasil.

Por otra parte, el oficialismo dio su anuencia para votar sobre tablas un proyecto del interbloque peronista, conducido por José Mayans, que le pone fecha al primer informe de gestión de Diego Santilli como jefe de Gabinete ante el Senado. Será el próximo miércoles 18 de noviembre.

La mayor expectativa social está puesta en la reforma de la Ley de Salud Mental, aunque Bullrich puso el tema al final de la sesión porque todavía no tiene los votos garantizados y se sigue negociando el texto. A la exministra le costó conseguir las firmas para el dictamen y pretende hacerle retoques en el recinto a cambio de apoyos.

El proyecto es del Poder Ejecutivo y sufrió numerosas idas y vueltas en el intercambio con los ministros de Salud provinciales. Aliados del oficialismo reclamaban que en el texto se garantizara el financiamiento para el sistema de salud, y el oficialismo habría ofrecido que la Nación celebre convenios con las provincias. Se está estudiando.

La iniciativa propone que los equipos de atención en salud mental sean interdisciplinarios, con participación expresa de médicos psiquiatras. La medicación debe ser indicada por un médico, preferentemente psiquiatra, y utilizarse exclusivamente con fines terapéuticos. Además, se incluye a las adicciones dentro de las políticas de salud mental.

Los cambios centrales tienen que ver con los criterios para las internaciones. La internación involuntaria sigue siendo excepcional, pero se establecen parámetros más detallados para determinar cuándo corresponde. Solo podrá realizarse cuando no sea posible la atención ambulatoria y exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.

Para disponer una internación involuntaria, se exige un dictamen firmado por dos profesionales de distintas disciplinas de la salud. La evaluación debe considerar no solo el estado de la persona al momento de la consulta, sino también hechos o ideas dañinas previas y la evolución previsible si no recibe tratamiento.

Otros temas

Bullrich abrió la agenda a aliados y es por eso que otro de los temas de la sesión será un proyecto del radicalismo, que encabeza el correntino Eduardo Vischi. Es para crear un Régimen de Incentivo a las Inversiones Relevantes (RIIR), que contemplará beneficios fiscales para inversiones a partir de 12 millones de dólares. Un esquema intermedio entre el RIGI (grandes inversiones) y el RIMI (medianas).

“Hoy contamos con herramientas para proteger a nuestras pymes más chicas y también con un marco para las megaobras multimillonarias de minería o de petróleo. Sin embargo, en el medio quedaba una franja desprotegida: las empresas nacionales que quieren dar un salto de escala, pero cuyas inversiones no llegan a los montos extraordinarios de los gigantes globales”, explicó Vischi en una columna de opinión publicada por La Voz.

Por otra parte, se votará otro proyecto de senadores aliados de Misiones y Salta para regular el mercado de carbono, un sistema en el que empresas y países pueden comprar y vender créditos o permisos vinculados a las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, con el objetivo es reducir las emisiones que provocan el cambio climático.

Corresponsalía Buenos Aires.