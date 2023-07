Lituania y nosotros

Fíjate hasta como la investigación científica se está militarizando hoy día, se busca por encima de todo, armas mas efectivas, más robots con capacidad de guerra y todo este andamiaje que a la humanidad en su conjunto no le lleva a ninguna parte o por lo menos no nos trae a un buen puerto.

La guerra en este mundo ya está y no tiene fin , una terminación por lo menos cercana no se vislumbra.

Se están cometiendo muchos errores en este conflicto de Ucrania como en otros y el ego de los principales está que arde.

¿ Como es posible que Occidente apoye a una dictadura ?

Son cosas raras. Además de que no ha permitido la libertad de comunicación sino también ha suprimido y restringido la libertad de los jueces.

¿ A esto lo llaman apoyar un estado democrático y de derecho ?

La OTAN en estos próximos días va a exigir claramente a los estados miembros el aumento del gasto militar, una cultura cada vez más agresiva y militarizada que se va instalando y que da lugar al resurgimiento de formas xenófobas y racistas.La Otan no tiene aliados, sini lacayos y servidores.

Antonio García

Madrid, españa