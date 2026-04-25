Navone y Ugo Carabelli perdieron y se despidieron del Masters 1000 de Madrid

Este sábado se disputó la 2° ronda del Masters 1000 de Madrid y dos argentinos se despidieron del torneo en el turno vespertino. Mariano Navone tuvo un difícil desafío ante Alexander Zverev. La Nave se enfrentó al alemán y cayó por 6-1, 3-6 y 6-3.

En el primer set, la diferencia fue abultada y el número 3 del mundo mostró toda su categoría. Con dos quiebres, se llevó el parcial en 22 minutos.

Ya en la segunda manga, Navone encontró su mejor rendimiento y tuvo dos breaks ante un Zverev errático. El argentino sacó 5-1 pero no pudo cerrar el set. En el próximo game de servicio, fue efectivo y llevó el partido al definitivo.El tercero tuvo un desarrollo muy parejo y la única diferencia fue en el segundo game, cuando Sasha logró quebrar y se mantuvo arriba en el marcador hasta el final.

Luego salió a la cancha Camilo Ugo Carabelli, que no pudo ante el italiano Cobolli (13°). Fue derrota por 6-7, 6-1 y 6-4 en dos horas y 27 minutos de juego.

Ugo Carabelli estuvo muy cerca de dar el batacazo.

Quien también terminó su camino en Madrid fue Juan Manuel Cerúndolo. En primer turno, el menor de los hermanos perdió en sets corridos ante el italiano Darderi. La buena de la jornada fue la victoria de Francisco Cerúndolo. La mejor raqueta nacional debutó en segunda ronda y eliminó cómodamente al alemán Hanfmann (6-1 y 7-5).

Domingo lleno de argentinos

Este domingo se abrirá la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid y tres argentinos serán protagonistas. Tomás Etcheverry (29°) se verá las caras contra el croata Prizmic (87°), proveniente de la Qualy. El partido se jugará desde las 7:00.

Mas tarde, no antes de las 12:30, Thiago Tirante (75°) se medirá contra el británico Cameron Norrie (23°). El argentino de 25 años viene de dar el batacazo en el debut al eliminar el estadounidense Paul.

Solana Sierra (88°) es la única representante en el cuadro femenino. Hasta el momento, la marplatense no cedió sets en sus dos victorias y buscará un lugar en los octavos de final ante la turca Sonmez (67°) desde las 6 de la mañana.

*Horarios de Argentina.