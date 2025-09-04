Mal de Chagas en Río Negro

Dr. Eduardo Juan Labat MRN 93

DNI 6.508.074

GENERAL rOCA



Sr. Director

En referencia al artículo publicado en el Diario Río Negro del domingo 31 de agosto ppdo. sobre Enfermedad de Chagas, quiero mencionar que a comienzos en los meses de marzo a junio del año 1965 realizamos en el Sanatorio Modelo de Mitre 310 (hoy Clínica Roca), un catastro de infestación triatomidea en General Roca, obteniendo vinchucas (Tryatoma infestans) aportadas por alumnos de las escuelas de barrio Noroeste y Tiro Federal (aportando si un familiar tenía o no signo de Romaña: edema bipalpebral) con resultados preocupantes ya que superaban el 3 al 5%.

Hecho que informamos al Dr. Re en la ciudad de Viedma, como delegado Federal de Grandes Luchas para que actuara en consecuencia.

El 15 de noviembre de ese mismo año, reiteramos el texto de nuestra misiva al nuevo delegado Dr. Serrano, ya que aprovechamos a poner en conocimiento de las autoridades, la aparición del Pymeliaphulus triatominae, ácaro ixodideo que parasita y destruye a las vinchucas, pués nos extinguió nuestro insectario, donde obteníamos pupas para realizar pruebas de Blunt (hoy reemplazadas por IFA y ELISA). Esta garrapata, que se intentó en Chile, emplearla para la lucha biológica contra los Tryatomas o Vinchucas.

Cabe acotar, gracias a conexiones con el Laboratorio Bayer de Alemania, que nos proveyó como ensayo clínico, 1.000 comprimidos de Bayer 2502 (hoy Cruzón en el mercado), pudimos curar definitivamente, el primer caso de Chagas en la Patagonia finalizando el año 1968, a una joven vecina de nuestra ciudad.