Maltrato a estudiantes

Macarena Maisler

DNI 39.266.424

GENERAL ROCA

Soy odontóloga. Ésta semana recibí en mi consulta una paciente que, por motivo de cambio de universidad, necesitaba llenar unas planillas de control odontológico.

Estudiante de 3er año de la carrera de odontología de la Universidad Nacional de Río Negro, misma casa de estudios donde me recibí, cambiándose a la Universidad de Cuyo.

No me sorprendió. He visto varias personas tener que hacer lo mismo, pero ésa fue la suerte sólo de quienes tenian la posibilidad de irse a otro lugar, sin abandonar el sueño de terminar su carrera.

Cuando averigüé quién habia motivado su cambio de institución, como respuesta escuché primero un suspiro y después un apellido. No por nada pregunté quién y no qué. Un edificio hermoso, plan de estudios excelente, pero un gran problema institucional.

Somos tres, me dijo.

Ésta vez son tres, pero fuimos muchas más. Misma persona que me atormentó, maltrató y casi arruinó mi sueño de convertirme en quién soy hoy.

Una de estas chicas tuvo que ser medicada para sobrellevar los problemas psicológicos que le ocasionó esta persona, que sigue atormentando estudiantes.

También quien sostiene y apoya sus actos, porque nadie que maneje ese nivel de maldad podría sostener durante tantos años un cargo docente sin el aval silencioso y cómplice de algunos que están más arriba.

No pude hacer nada cuando me tocó a mí.

Ni por mí, ni por todas las personas que fueron maltratadas frente a mis ojos. UNRN, ¿vos tampoco podés?