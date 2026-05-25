Finde largo récord: el turismo creció un 9% entre la histórica final River – Belgrano y el frío de Bariloche

El fin de semana largo de la Revolución de Mayo cerró con un balance sumamente positivo para el sector turístico nacional. A pesar de haber sido un feriado más corto que el de su último antecedente (tres días frente a los cuatro del año anterior), el movimiento de viajeros experimentó un salto notable: 1.440.120 personas se movilizaron por la Argentina, lo que representa un incremento del 9,1% en la cantidad de turistas.

De acuerdo con el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el impacto económico total ascendió a $339.880 millones en rubros asociados a la gastronomía, hotelería, transporte y recreación.

Radiografía del consumo: cuánto gastó cada turista en el fin de semana del 25 de mayo

El reporte detalla que el dinamismo estuvo fuertemente traccionado por la agenda cultural, las fiestas populares y eventos deportivos de magnitud. Los viajeros registraron una permanencia de 2,1 noches en destino.

El promedio por persona se ubicó en los $112.385. Este gasto diario representó un incremento real del 18%, debido principalmente a la incidencia de los costos de los pasajes y combustibles. El desembolso global fue un 9,9% menor debido, de forma exclusiva, a que el fin de semana largo contó con una jornada menos de duración.

Bariloche y los destinos de naturaleza, firmes ante el frío: Buenos Aires y Córdoba integran el top de elegidos

Las condiciones meteorológicas de la Semana de Mayo —caracterizadas por jornadas muy frescas pero con cielos estables— volvieron a apuntalar el turismo de naturaleza. San Carlos de Bariloche se consolidó una vez más como el principal imán de la Patagonia, manteniendo un flujo constante de visitantes que compartieron podio nacional con las Cataratas del Iguazú, los Esteros del Iberá y los Valles Calchaquíes.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas reportó haber transportado a más de 147.000 pasajeros durante el feriado, de los cuales 115.000 realizaron tramos de cabotaje. El pico de movimiento aéreo se registró el viernes con más de 33.000 reservas efectivas.

Fuera de los circuitos tradicionales de montaña y nieve, el mapa turístico se movió al ritmo de grandes convocatorias:

Córdoba: alcanzó una ocupación del 92% en su ciudad capital, impulsada por la final del Torneo Apertura de fútbol entre River y Belgrano.

alcanzó una ocupación del en su ciudad capital, impulsada por la final del Torneo Apertura de fútbol entre River y Belgrano. Santa Fe: registró una llegada récord de 83.000 visitantes gracias a los shows masivos de Abel Pintos y Ciro y los Persas.

registró una llegada récord de 83.000 visitantes gracias a los shows masivos de Abel Pintos y Ciro y los Persas. Buenos Aires: el mapping por los 90 años del Obelisco y la agenda de teatros empujaron la ocupación hotelera al 70%.

El dato acumulado en lo que va de 2026 marca una tendencia irreversible hacia el turismo interno: en los cinco fines de semana largos del año ya viajaron más de 9,3 millones de turistas, marcando un crecimiento del 27,7% en la cantidad de viajeros respecto al mismo período del año pasado.