Más árboles y algas marinas en Neuquén

Hernán Caire

DNI 5.262.288

NEUQUÉN

Sr. Intendente Mariano Gaido:

En varias oportunidades anteriores le he presentado notas y solicitudes de audiencia y nunca tuve una respuesta, también estoy seguro que nunca las recibió, pero sigo insistiendo, pues hay muchas cosas que se están haciendo bien pero hay varias correcciones que efectuar a mi modesto entender.

Como por ejemplo:

El asfalto negro en casi toda la ciudad, eso atrae muchísimo calor que hay que combatir como por ejemplo con árboles o con un novedoso sistema de algas marinas que son capaces de limpiar el aire de la ciudad.

Un equipo del Conicet ha creado un sistema con microalgas capaces de absorber el dióxido de carbono y generar oxígeno para un mejor futuro ambiental.

Es de público conocimiento que en el mundo el calentamiento global está produciendo varios desastres como incendios, sequías etc., etc.

Todo este tema se puede combatir o disminuir con árboles y más árboles, también habría que agregarle el tema ya mencionado de las algas marinas.

En Neuquén se están haciendo muchísimas calles de asfalto por todos lados, cosa que me parece correcto. Lo que no me parece correcto es que no hay árboles y los pocos que se plantaron no se riegan como debería y la mayoría están secos.

Hay que tomar medidas urgentes por el tema riego, no solo con los empleados municipales (que no riegan bien el césped) sino también con los vecinos, quienes tendrían que estar obligados a regar los árboles de sus frentes, etc. ,etc.

El día que yo tenga la suerte que Ud. me pueda recibir le explicaría varias cosas más para mejorar la calidad de vida de la gente en la ciudad de Neuquén.

