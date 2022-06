¿Qué hicimos el 5 de junio para el Día del Medio Ambiente.



¿Barrimos la vereda? ¿plantamos un árbol?, ¿nos guardamos el papel de caramelo en el bolsillo?, ¿no lavamos el auto? Realmente hacemos lo que hacemos todos los años, acordarnos el 5 de junio del medio ambiente y a partir del 6 hasta el otro año olvidarnos de todo.



Para los que no saben, el día del medio ambiente empieza el 5 de junio y termina el 4 de junio del año siguiente y así sucesivamente durante toda la vida.



Recorriendo rutas y calles nos daremos cuenta, o eso es lo que yo creo, si es todos los días 5 de junio.

Cuando caminamos parece que no tuviéramos lugar en el bolsillo para llevar el papel de caramelo o de lo que sea, cuando viajamos en auto no tenemos lugar en el mismo para llevar los residuos de un viaje de placer (envases de plástico, papeles, etc.).



Es cuestión de llegar a destino y depositarlos en el cesto que corresponde. No hagamos del planeta un basural.



Hoy hay más basurales que plantas de reciclado. Si esto se revertiera viviríamos en un jardín, no sé si de flores pero seguro en uno de salud, donde el aire serían las flores, el aroma las mariposas, los rayos del sol la energía que nos falta para darnos cuenta lo importante que es la vida.



Carlos Aníbal Zvitan

DNI 16.165.285

Neuquén