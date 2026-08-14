No hay trato
Roberto Savasta
DNI 14.251.572
SAN CARLOS DE BARILOCHE
Tiempos de reclamos y tanta desidia
Tiempos donde el sol se ve tan lejano
Tiempos de sequía y tanto maltrato
Vienen como ciegos, sedientos de todo
Quieren que las tierras (nuestras tierras)
se la lleven otros.
Cual ruleta, rueda en la avaricia
sobre el campo abierto de un pueblo
olvidado.
Juegan a ganarse todas las riquezas
Las tierras, el agua, también el ganado
Tiempos de penas y mucha pobreza
Se despierta entonces al fin nuestro
hermoso pueblo, colmando las calles,
las plazas, diciendo muy claro
que entregar las tierras (de la patria
nuestra), a esos amigos del oscuro
ocaso.
Brilla la bandera, el pueblo de pie
lo dice muy claro
que entregar las tierras (de la patria/nuestra)
Sr Presidente, en esto no hay trato.
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