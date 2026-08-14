Roberto Savasta

DNI 14.251.572

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Tiempos de reclamos y tanta desidia

Tiempos donde el sol se ve tan lejano

Tiempos de sequía y tanto maltrato

Vienen como ciegos, sedientos de todo

Quieren que las tierras (nuestras tierras)

se la lleven otros.

Cual ruleta, rueda en la avaricia

sobre el campo abierto de un pueblo

olvidado.

Juegan a ganarse todas las riquezas

Las tierras, el agua, también el ganado

Tiempos de penas y mucha pobreza

Se despierta entonces al fin nuestro

hermoso pueblo, colmando las calles,

las plazas, diciendo muy claro

que entregar las tierras (de la patria

nuestra), a esos amigos del oscuro

ocaso.

Brilla la bandera, el pueblo de pie

lo dice muy claro

que entregar las tierras (de la patria/nuestra)

Sr Presidente, en esto no hay trato.

