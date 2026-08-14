ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Cartas

No hay trato

Carta de Lector

Por Carta de lector

Roberto Savasta
DNI 14.251.572

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Tiempos de reclamos y tanta desidia
Tiempos donde el sol se ve tan lejano
Tiempos de sequía y tanto maltrato
Vienen como ciegos, sedientos de todo
Quieren que las tierras (nuestras tierras)
se la lleven otros.
Cual ruleta, rueda en la avaricia
sobre el campo abierto de un pueblo
olvidado.
Juegan a ganarse todas las riquezas
Las tierras, el agua, también el ganado
Tiempos de penas y mucha pobreza
Se despierta entonces al fin nuestro
hermoso pueblo, colmando las calles,
las plazas, diciendo muy claro
que entregar las tierras (de la patria
nuestra), a esos amigos del oscuro
ocaso.
Brilla la bandera, el pueblo de pie
lo dice muy claro
que entregar las tierras (de la patria/nuestra)
Sr Presidente, en esto no hay trato.


Temas

Poesía patagónica

Roberto Savasta
DNI 14.251.572

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén