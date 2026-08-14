ANSES inicia pagos de Becas Progresar en agosto 2026: fechas y montos a tener en cuenta

En el marco de la asistencia integral a las trayectorias educativas en todo el país, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el cronograma de acreditaciones bancarias del programa Becas Progresar correspondiente a agosto 2026.

La medida, coordinada de manera conjunta con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, despliega un esquema de pagos de Becas Progresar 2026 escalonado según la terminación del documento del estudiante.

Este mes coincide además con la acreditación de haberes retroactivos para las altas recientemente convalidadas, de la primera convocatoria, y con la apertura formal de las postulaciones para la segunda etapa del ciclo lectivo.

ANSES: calendario de pagos de las Becas Progresar en agosto 2026 por DNI

La distribución de los fondos para los beneficiarios de las Becas Progresar se extenderá a lo largo de la segunda quincena del mes, agrupando dos terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI) por jornada operativa para garantizar fluidez en las acreditaciones de ANSES.

El cronograma oficializado por la Secretaría de Educación para agosto 2026 se estructura de la siguiente manera:

DNI finalizados en 0 y 1: jueves 13 de agosto 2026.

DNI finalizados en 2 y 3: viernes 14 de agosto 2026.

(Lunes 17 de agosto: Feriado Nacional por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín).

DNI finalizados en 4 y 5: martes 18 de agosto 2026.

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 19 de agosto 2026.

miércoles 19 de agosto 2026. DNI finalizados en 8 y 9: jueves 20 de agosto 2026.

Montos de cobro de las Becas Progresar: valor mensual de ANSES y pagos acumulados

El monto mensual de las Becas Progresar se mantiene fijado en $35.000 brutos, por titular. Sin embargo, el esquema de liquidación de ANSES aplica una deducción temporal preventiva, según el nivel educativo y la antigüedad del estudiante dentro del régimen:

Cobro directo al 80% ($28.000): se aplica a los alumnos del nivel Progresar Obligatorio (primaria y secundaria) y a los estudiantes de Nivel Superior durante su primer año de permanencia en el programa, reteniéndose $7.000 mensuales hasta certificar la regularidad académica anual.

(primaria y secundaria) y a los estudiantes de durante su primer año de permanencia en el programa, reteniéndose $7.000 mensuales hasta certificar la regularidad académica anual. Cobro pleno al 100% ($35.000): corresponde a los estudiantes avanzados de nivel superior y carreras estratégicas sin retención.

Por otra parte, aquellos postulantes aprobados en las tandas recientes de la primera convocatoria percibirán la liquidación acumulada de cinco mensualidades conjuntas. De esta forma, el depósito retroactivo ascenderá a $140.000 para quienes están sujetos a la retención del 20%, y alcanzará los $175.000 íntegros para los beneficiarios que perciben el haber completo.

Segunda convocatoria de la Secretaría de Educación: fechas para anotarse a las Becas Progresar

En paralelo al desembolso de haberes, la Secretaría de Educación mantiene habilitada la segunda etapa de inscripciones para el ciclo 2026 a través de la Resolución 485/2026. El trámite es digital, gratuito y se gestiona mediante la plataforma web oficial utilizando la validación de identidad de Mi Argentina.

Los plazos de inscripción por línea académica son: