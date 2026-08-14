Río Negro finalizará una obra de gas que Nación dejó inconclusa en Allen y llevará el servicio a 640 familias

El Gobierno de Río Negro licitará el próximo 25 de agosto la finalización de la red de gas natural para los barrios Islas Malvinas y Vidriera I de Allen, una obra que permitirá que hasta 640 familias puedan acceder al servicio.

El proyecto tiene un presupuesto oficial de $351.125.329 y, una vez adjudicado, tendrá un plazo de ejecución de 60 días. El comienzo del período se computará desde la firma del acta de inicio.

La intervención busca completar una infraestructura que quedó inconclusa y que había comenzado en 2023 con financiamiento nacional. Con la paralización de los trabajos, parte de la obra permaneció sin terminar y las familias de ambos sectores continuaron a la espera de la conexión.

Ahora, la Provincia asumirá la finalización de las tareas necesarias para poner en condiciones la red y avanzar con la incorporación de los hogares al servicio de gas natural.

Qué trabajos se harán para completar la red de gas en Allen

El proyecto contempla el tendido de unos 400 metros de cañerías de distintos diámetros y la ejecución de 347 servicios domiciliarios, que permitirán concretar las conexiones correspondientes en los dos barrios de Allen.

Una de las principales dificultades estará vinculada con los cruces que deberá atravesar la infraestructura. Para resolverlos se utilizará un sistema de tunelera, que permitirá realizar trabajos por debajo de las vías del ferrocarril, la Ruta Provincial 65 y distintos canales de riego.

Además, habrá sectores donde las tareas deberán ejecutarse a cielo abierto sobre la avenida Martín Fierro, de acuerdo con las características previstas para la obra.

La licitación será publicada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro. Las empresas interesadas podrán consultar los pliegos en la sede del organismo, en Viedma, o mediante los canales oficiales habilitados para el proceso.

Con la finalización de estos trabajos, la obra apunta a resolver una infraestructura pendiente y avanzar con la extensión del gas natural en dos barrios de Allen, donde cientos de familias esperan contar con la posibilidad de conectarse a la red.