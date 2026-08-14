Pensiones No Contributivas en septiembre 2026: aumento del 2,11% y bono de $70.000 confirmado

En el marco del esquema de movilidad mensual indexado por inflación regulado por el Decreto 274/2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una actualización en los haberes de la seguridad social a partir de septiembre 2026.

Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó una variación general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio del 2,1%, el organismo previsional ANSES toma la cifra exacta con dos decimales, fijando el incremento oficial en 2,11% para septiembre 2026.

Con la ratificación del pago del bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores recursos, los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) experimentarán un nuevo ajuste en sus ingresos brutos de bolsillo.

Septiembre 2026: montos de las Pensiones No Contributivas por discapacidad y vejez en ANSES

Las prestaciones correspondientes a las líneas de invalidez y vejez se encuentran atadas por ley al haber previsional básico, representando de forma directa el 70% de la jubilación mínima que liquida ANSES.

Al actualizarse este piso general, los valores ordinarios y los totales con refuerzo se recomponen de manera automática.

A partir del 1° de septiembre 2026, las escalas para estas Pensiones No Contributivas quedan conformadas de la siguiente manera:

Haber mensual base: se eleva de los $293.843,15 de agosto a $300.043,24.

Bono extraordinario: se mantiene en la cifra fija de $70.000.

Total consolidado de bolsillo: $370.043,24.

Dado que el refuerzo estatal continúa sin variaciones nominales desde marzo 2024, el aumento efectivo en mano para estos beneficiarios será del 1,70%, ubicándose levemente por debajo del índice inflacionario puro.

Por otra parte, desde ANSES recordaron que la pensión no contributiva por vejez no admite nuevas altas, ya que las personas de 65 años o más sin aportes suficientes son encuadradas en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Esta última, equivalente al 80% del haber mínimo, trepará a un básico de $342.906,56 (alcanzando los $412.906,56 al adicionar el bono de $70.000).

Pensiones No Contributivas para madres de 7 hijos: nuevas escalas de cobro en ANSES

Para las titulares de las Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más, la normativa previsional garantiza la equiparación plena al 100% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Con la entrada en vigencia del reajuste del 2,11%, los importes que liquidará ANSES durante septiembre 2026 serán:

Haber mensual puro: pasará de $419.775,93 a $428.633,20.

Bono extraordinario de ANSES : $70.000.

: $70.000. Monto final a cobrar: $498.633,20.

Al igual que en las demás coberturas asistenciales, la permanencia del bono en un valor fijo genera que la mejora real del ingreso total para este grupo sea del 1,81% respecto del mes anterior.

Asimismo, aquellas beneficiarias que tengan a cargo menores de hasta 17 años inclusive o personas con discapacidad mantendrán la acreditación automática complementaria de la Tarjeta Alimentar.

Consulta digital de recibos y liquidaciones de la ANSES en Mi ANSES

Para brindar previsibilidad antes del inicio del cronograma bancario por terminación de DNI, ANSES pondrá a disposición los recibos de haberes digitales en sus plataformas de autogestión.

Los titulares de las Pensiones No Contributivas podrán consultar el detalle completo de su liquidación ingresando a Mi ANSES o a la aplicación móvil oficial, con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección «Mis Cobros«, los usuarios podrán auditar los conceptos acreditados, corroborar la correcta liquidación del bono extraordinario y revisar los descuentos vinculados a la obra social o préstamos vigentes.