Disturbios por hinchas chilenos que robaron en una estación de servicio de La Pampa sobre Ruta 151

Coquimbo Unido empató contra Platense en la ida por los octavos de final. La vuelta se juega el próximo miércoles. Foto: ilustrativa.

Un grupo de hinchas chilenos que regresaba desde Buenos Aires hacia Chile protagonizó disturbios y un robo en una estación de servicio de 25 de Mayo, La Pampa, ubicada sobre la intersección de las rutas Provincial 20 y Nacional 151.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 22.30 cuando los hinchas volvían del partido disputado contra Platense por la Copa Libertadores el último miércoles. El encuentro fue por la ida de los octavos de final y terminó con empate 1 a 1.

Hinchas de Coquimbo Unido causaron disturbios en La Pampa

El subjefe de la Unidad Regional Cuarta, Juan Martini, informó en una entrevista con Radio 7 La Pampa que el grupo formaba parte de un contingente mayor, que viajaba en tres colectivos. “En total estamos hablando de unas 140 personas, promedio entre 45 y 50 personas por colectivo”, señaló.

Martini explicó que un grupo reducido del contingente comenzó a provocar desmanes en la estación. Entonces, los empleados del lugar llamaron a la policía y efectivos se trasladaron al sector.

La Policía pampeana escoltó a los tres colectivos hasta el límite provincial, donde alrededor de la 1.10 del viernes el control pasó a manos de efectivos rionegrinos. Foto: ilustrativa.

De acuerdo con los testimonios y las cámaras de seguridad, siete hinchas habían robado un importante monto de mercadería. Martini indicó que los hinchas apuntados fueron apartados del grupo, identificados y luego se les «inició una causa por hurto».

“Se hizo un recuento de los elementos y la mercadería sustraída rondaba arlededor de los 700 mil pesos”, indicó el comisario. Ante esta situación, comentó que otros integrantes del contingente resolvieron hacerse cargo del monto para reparar el daño ocasionado.

“Por iniciativa del resto de los concurrentes pagaron a la estación de servicio este dinero”, explicó. Con el importe abonado, la fiscalía notificó a los involucrados en libertad, tras lo cual la Policía realizó el acompañamiento del contingente hasta su salida de La Pampa.

La Policía escoltó al grupo de hinchas hasta salir de La Pampa

Los efectivos también tomaron medidas para evitar nuevos inconvenientes durante el traslado. La Policía de Río Negro fue informada sobre el paso del grupo y continuó con la vigilancia una vez que los colectivos ingresaron a la provincia.

La estación de servicio donde ocurrieron los disturbios está situada en el llamado Cruce del Desierto.

Martini destacó que el contingente estaba integrado también por familias y que la mayoría de los pasajeros no participó de los incidentes.