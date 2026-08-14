ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

Horóscopo semanal del 17 al 23 de agosto de 2026: predicciones para cada signo en amor, dinero y salud

El horóscopo semanal del 17 al 23 de agosto de 2026 anticipa días de cambios y oportunidades. Conocé las predicciones para cada signo del zodíaco en amor, dinero, trabajo y salud.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

El horóscopo de la semana del lunes 17 al domingo 23 de agosto de 2026 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

La semana del lunes 17 al domingo 23 de agosto inicia impulsada por la energía del feriado, ideal para asentar bases, ordenar prioridades y encarar los días hábiles con renovación emocional.

Horóscopo del lunes 17 al domingo 23 de agosto

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

  • Amor: Tras un feriado relajado, la semana traerá dinamismo a la pareja. Los solteros tendrán oportunidades de conocer gente afín a mediados de semana.
  • Trabajo: Días clave para presentar propuestas postergadas; tu iniciativa será bien recibida por superiores o clientes.
  • Salud: Canales de energía altos; aprovechá para intensificar la actividad física hacia el fin de semana.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

  • Amor: La búsqueda de estabilidad marcará los vínculos afectivos. Buen momento para afianzar proyectos de convivencia o planes a largo plazo.
  • Trabajo: Organización y paciencia con los trámites administrativos. Evitá decisiones financieras apresuradas entre miércoles y jueves.
  • Salud: Priorizá una alimentación equilibrada y cuidá la postura en tu espacio de trabajo.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

  • Amor: Excelente fluidez en la comunicación. Aclararás malentendidos pasados y fortalecerás la complicidad con seres queridos.
  • Trabajo: Tu creatividad estará al máximo. Surgirán ideas innovadoras para resolver problemas de gestión o comunicación.
  • Salud: Evitá la sobreestimulación de pantallas hacia la noche para garantizar un descanso profundo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

  • Amor: Clima de contención familiar y emocional. Buscarás refugio en tu entorno cercano para recargar energías.
  • Trabajo: Buen período para ordenar números, presupuestos y reorganizar la agenda de la segunda mitad del mes.
  • Salud: Dedicá momentos de la semana a la meditación, la lectura o el contacto con la naturaleza.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

  • Amor: Con el Sol favoreciendo tu signo, destacarás por tu magnetismo y calidez. Momentos muy gratificantes en la vida social.
  • Trabajo: Liderazgo natural en proyectos grupales. Es momento de pedir condiciones más claras o concretar negociaciones.
  • Salud: Excelente vitalidad. Mantenete hidratado y canalizá tu dinamismo en actividades recreativas.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

  • Amor: Días para reflexionar internamente antes de tomar decisiones afectivas importantes. La serenidad será tu mejor guía.
  • Trabajo: Preparativos de cara a una etapa de renovaciones. Mantené el orden metódico en las entregas y tareas pendientes.
  • Salud: Evitá acumular tensiones nerviosas; practicá ejercicios de respiración al cerrar las jornadas laborales.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

  • Amor: Encuentros con amigos y vida social en aumento. Los vínculos de pareja se verán renovados por proyectos en común.
  • Trabajo: Favorable para el trabajo en equipo, la búsqueda de alianzas estratégicas y la firma de acuerdos.
  • Salud: Buscá el equilibrio entre la interacción social y tus horas de reposo personal.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

  • Amor: Profundidad emocional y diálogos sinceros que consolidarán la confianza con la persona que tenés al lado.
  • Trabajo: Crecimiento y visibilidad profesional. Tus esfuerzos de las últimas semanas empezarán a rendir frutos concretos.
  • Salud: Canalizá la intensidad de la semana mediante la práctica de algún deporte o arte expresivo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

  • Amor: Tu espíritu optimista contagiará a tu entorno. Buen momento para planificar viajes o escapadas en pareja.
  • Trabajo: Oportunidades vinculadas a estudios, capacitaciones o proyectos con personas del exterior o de otras áreas.
  • Salud: Realizá estiramientos periódicos para cuidar la zona lumbar y las articulaciones.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

  • Amor: Momentos de mayor intimidad y transformación en las relaciones consolidadas. Soltarás viejas rigideces.
  • Trabajo: Etapa oportuna para resolver deudas, acordar pagos o revisar inversiones a mediano plazo.
  • Salud: Dale prioridad al descanso físico y evitá sobrecargarte con obligaciones ajenas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

  • Amor: Las alianzas y la vida en pareja cobran protagonismo. Habrá clima de armonía, entendimiento y nuevos pactos.
  • Trabajo: Favorable para negociaciones interpersonales, cierres de contratos o inicio de sociedades comerciales.
  • Salud: Actividades al aire libre te ayudarán a despejar la mente y mantener una buena energía diaria.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

  • Amor: Pequeños detalles cotidianos serán la clave para demostrar cariño y fortalecer la empatía en el hogar.
  • Trabajo: Semana ideal para organizar la rutina diaria, optimizar tiempos y ordenar el espacio físico de trabajo.
  • Salud: Escuchá las necesidades de tu cuerpo; regalate momentos de pausa e introspección.


Temas

Horóscopo

Predicciones

El horóscopo de la semana del lunes 17 al domingo 23 de agosto de 2026 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén