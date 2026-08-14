Horóscopo semanal del 17 al 23 de agosto de 2026: predicciones para cada signo en amor, dinero y salud

El horóscopo de la semana del lunes 17 al domingo 23 de agosto de 2026 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

La semana del lunes 17 al domingo 23 de agosto inicia impulsada por la energía del feriado, ideal para asentar bases, ordenar prioridades y encarar los días hábiles con renovación emocional.

Horóscopo del lunes 17 al domingo 23 de agosto

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Amor: Tras un feriado relajado, la semana traerá dinamismo a la pareja. Los solteros tendrán oportunidades de conocer gente afín a mediados de semana.

Trabajo: Días clave para presentar propuestas postergadas; tu iniciativa será bien recibida por superiores o clientes.

Salud: Canales de energía altos; aprovechá para intensificar la actividad física hacia el fin de semana.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Amor: La búsqueda de estabilidad marcará los vínculos afectivos. Buen momento para afianzar proyectos de convivencia o planes a largo plazo.

Trabajo: Organización y paciencia con los trámites administrativos. Evitá decisiones financieras apresuradas entre miércoles y jueves.

Salud: Priorizá una alimentación equilibrada y cuidá la postura en tu espacio de trabajo.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Amor: Excelente fluidez en la comunicación. Aclararás malentendidos pasados y fortalecerás la complicidad con seres queridos.

Trabajo: Tu creatividad estará al máximo. Surgirán ideas innovadoras para resolver problemas de gestión o comunicación.

Salud: Evitá la sobreestimulación de pantallas hacia la noche para garantizar un descanso profundo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Amor: Clima de contención familiar y emocional. Buscarás refugio en tu entorno cercano para recargar energías.

Trabajo: Buen período para ordenar números, presupuestos y reorganizar la agenda de la segunda mitad del mes.

Salud: Dedicá momentos de la semana a la meditación, la lectura o el contacto con la naturaleza.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: Con el Sol favoreciendo tu signo, destacarás por tu magnetismo y calidez. Momentos muy gratificantes en la vida social.

Trabajo: Liderazgo natural en proyectos grupales. Es momento de pedir condiciones más claras o concretar negociaciones.

Salud: Excelente vitalidad. Mantenete hidratado y canalizá tu dinamismo en actividades recreativas.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: Días para reflexionar internamente antes de tomar decisiones afectivas importantes. La serenidad será tu mejor guía.

Trabajo: Preparativos de cara a una etapa de renovaciones. Mantené el orden metódico en las entregas y tareas pendientes.

Salud: Evitá acumular tensiones nerviosas; practicá ejercicios de respiración al cerrar las jornadas laborales.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: Encuentros con amigos y vida social en aumento. Los vínculos de pareja se verán renovados por proyectos en común.

Trabajo: Favorable para el trabajo en equipo, la búsqueda de alianzas estratégicas y la firma de acuerdos.

Salud: Buscá el equilibrio entre la interacción social y tus horas de reposo personal.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: Profundidad emocional y diálogos sinceros que consolidarán la confianza con la persona que tenés al lado.

Trabajo: Crecimiento y visibilidad profesional. Tus esfuerzos de las últimas semanas empezarán a rendir frutos concretos.

Salud: Canalizá la intensidad de la semana mediante la práctica de algún deporte o arte expresivo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: Tu espíritu optimista contagiará a tu entorno. Buen momento para planificar viajes o escapadas en pareja.

Trabajo: Oportunidades vinculadas a estudios, capacitaciones o proyectos con personas del exterior o de otras áreas.

Salud: Realizá estiramientos periódicos para cuidar la zona lumbar y las articulaciones.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Amor: Momentos de mayor intimidad y transformación en las relaciones consolidadas. Soltarás viejas rigideces.

Trabajo: Etapa oportuna para resolver deudas, acordar pagos o revisar inversiones a mediano plazo.

Salud: Dale prioridad al descanso físico y evitá sobrecargarte con obligaciones ajenas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Amor: Las alianzas y la vida en pareja cobran protagonismo. Habrá clima de armonía, entendimiento y nuevos pactos.

Trabajo: Favorable para negociaciones interpersonales, cierres de contratos o inicio de sociedades comerciales.

Salud: Actividades al aire libre te ayudarán a despejar la mente y mantener una buena energía diaria.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)