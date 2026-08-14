Neuquén lidera el ranking nacional de salarios docentes

Según el último informe de la Coordinación de Estudio de Costos Educativos, Neuquén tiene el salario bruto más alto del país para un maestro de grado con 10 años de antigüedad. El análisis también destaca que la provincia sostiene con recursos propios el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el ítem de Conectividad.

El relevamiento analiza la evolución nacional de los salarios docentes durante el segundo trimestre del año y ubica a Neuquén al frente del ranking para el cargo testigo mencionado.

Neuquén tiene el salario docente más alto del país: qué dice el informe nacional

El informe destaca que el Gobierno de Neuquén estableció para este año una pauta de actualización trimestral mediante el Decreto 45/26. Para el aumento aplicado en abril se tomó como referencia el salario de marzo y se incorporó la variación acumulada del IPC correspondiente al primer trimestre.

Ese mecanismo produjo un incremento del 9,1%, que se trasladó de manera proporcional al sueldo básico y a los componentes que utilizan ese valor como referencia. Entre ellos aparecen: la antigüedad, la zona, el adicional Estado Docente y la conectividad provincial.

A ese esquema se sumaron los componentes Conectividad Nacional y FONID, que Neuquén sostiene con fondos provinciales desde abril de 2024. Según el informe, ambos tuvieron en el trimestre un aumento del 15,2%, aunque su incidencia sobre el salario bruto del cargo testigo representa aproximadamente el 1% y el 2%, respectivamente.

El estudio también contempla el Adicional Desarrollo Profesional Docente, que se genera mensualmente y se liquida de manera trimestral. En junio, este componente fue abonado con el mismo incremento del 9,1% aplicado al resto de los conceptos que integran el salario.

Evolución del salario bruto docente en Neuquén. Foto: captura de informe.

Por otro lado, en Neuquén el básico del maestro de grado ocupa el segundo lugar regional, detrás de La Pampa, y el tercero a nivel nacional. El informe también señala que el peso de los componentes remunerativos sobre el salario bruto de un docente con 10 años de antigüedad se mantiene respecto al año pasado.

El lugar de Río Negro en el ranking salarial docente

Río Negro quedó por detrás en la región respecto al salario bruto correspondiente al cargo testigo de maestro de grado con 10 años de antigüedad.

El informe muestra que durante el segundo trimestre, el valor índice en Río Negro tuvo una suba del 5,6% en abril y del 4,3% en junio, con un incremento acumulado del 10,2% para el sueldo básico. Los ajustes respondieron al promedio entre el IPC nacional y el IPC de Viedma.

En el caso rionegrino, la mejora trimestral del salario bruto mencionado fue del 10%, una variación que se extendió a los distintos cargos y designaciones por hora cátedra. En la comparación regional, esa suba fue la tercera más alta durante el trimestre y la provincia quedó cuarta en la variación interanual.