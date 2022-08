No me devuelven los pasajes

Silvia Castex Pla, DNI 12.949.107

(El nombre de la agencia queda a disposición de los organismos que lo requieran)

GENERAL ROCA

El 28 de marzo pensábamos con un grupo ir a Italia, a estudiar y a visitar. Lamentablemente nos agarró la pandemia y el viaje se pospuso.

Pero más allá de esta situación que generó angustia e incertidumbre hasta que llegaron las vacunas, comenzó otro proceso que fue el de devolución de pasajes y los conflictos que eso trajo.

En la agencia donde yo los saqué, la dueña me avisa que de a poco comenzaron a devolver los importes en la tarjeta de crédito de los usuarios.

Pero ha pasado el tiempo y a mí todavía no me han devuelto nada. Cuando pude conseguir hablar con ella (ya que el negocio permanece cerrado) me dice que gestionó hace tiempo mi pasaje junto con el de otra compañera ya que lo habíamos comprado juntas. Me pongo en contacto con esta compañera y efectivamente me dice que en mayo recibió la suma de 68.000 pesos en su tarjeta de Banco Nación. La dueña me dice que pensaba que lo había recibido yo también. Le dije que no y que por favor se ocupe para que yo pueda tener la devolución.

Pero a la fecha no tengo noticias y siempre tengo que mandarle un mensaje para recordarle el trámite. No es mi intención enemistarme, pero tengo que recurrir a este medio porque si no, no tengo ningún tipo de respuesta de ella. Ya tendría que estar mi dinero en mi tarjeta de crédito.

Por otro lado, viendo hoy cuánto cuesta un pasaje de Bs. As. a Roma (sale 251.000 pesos, con lo cual la misma aerolínea de bandera no actualizó los precios), si no es una estafa lo que nos devuelven.

Conclusión: a la clase media baja, que ahorra durante años para poder hacerse un viajecito, nos estafan devaluando lo que pagamos y a los señores del campo, que son millonarios, les dan todas las facilidades.

Siento vergüenza de un gobierno que se tilda de peronista, cuando de peronista solo tiene el título.