Nos desinforman sobre la guerra

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Occidente, con la OTAN y los EE.UU. a la cabeza, tratan de dominar al mundo por las buenas o por las malas, últimamente por las malas. Israel, que no tiene predilección por Oriente u Occidente, hace alianzas con el que más le conviene y bombardea junto a los EE.UU. a cuanto país le haga sombra, últimamente a Palestina y países árabes, en particular a Irán.

Argentina está siendo llevada hacia la guerra, aliada con Estados Unidos, e Israel en contra de Irán, Rusia y cualquier otro país que se oponga a sus intreses.

A los militares argentinos embelesados por estas dos potencia militares, les digo nuestra historia nos dice que los Estados Unidos invadieron Malvinas en 1828, se la pasaron a Inglaterra en 1833 y Washington en 1955 con los militares argentinos aliados voltearon a Perón.

Ese país del norte colaboró con Inglaterra especialmente para la guerra de 1982 y ahora la generala de cuatro estrellas en una madrugada, sin presencia del gobernador ni de público o de veteranos de Malvinas, entregó nuestra soberanía con la celeste y blanca bajo la enseña de las barras en Usuahia.

El presidente Javier Milei lleva más de 10 viajes a Estados Unidos y además pretende establecer nuestra embajada en la disputada Jerusalén, digo.

