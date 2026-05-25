Franco Colapinto brilló en Canadá y avisó: “Esto no es casual, tenemos mucho margen”

Franco Colapinto llevó a su Alpine hasta el sexto puesto en el circuito Gilles Villeneuve para lograr el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1. El piloto argentino, quien venía de ser séptimo en Miami, había clasificado décimo y cerró un gran negocio para consolidar espectacular momento en la Máxima.

En el camino marcó una clara diferencia con Liam Lawson, quien fue siempre el perseguidor de Colapinto, pero nunca tuvo realmente el ritmo para presentarle pelea, llegando incluso a caer a 18 segundos antes de que el piloto de Alpine comenzara a administrar el ritmo en las vueltas finales. Fue, sin dudas, una gran producción de Franco, que obviamente se ilusiona con el futuro.

El argentino disfruta de su mejor momento en la F1.

Colapinto: “Fin de semana muy positivo”

«Estoy muy feliz. Creo que ha sido un gran resultado para nosotros como equipo, con los dos autos en los puntos», dijo ante los medios en Montreal. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero este fin de semana fue muy positivo y realmente fuerte. Obviamente estoy entusiasmado por el futuro y muy contento con este resultado. Necesitamos celebrarlo un poco y estar muy felices por ello”, agregó.

El de Canadá es un circuito muy diferente al de Miami y por eso representaba un gran desafió para Franco. En la rueda de prensa le consultaron si se trataba de un progreso y respondió. “Sí, ciento por ciento. Creo que demuestra que no fue algo casual. Va a ser mucho más consistente así de ahora en adelante«.

El valor del sexto puesto

El argentino, que se mostró muy contento en la zona de boxes y recibió un fuerte abrazo de Flavio Briatore, agregó que está “muy feliz por todo el esfuerzo que todos han hecho en Enstone para ayudarme a encontrar el ritmo y el rendimiento. Estoy muy orgulloso de eso. Por supuesto, necesitamos seguir trayendo mucho rendimiento».

Briatore y Franco, a los abrazos en Montreal.

«Es un sexto puesto, pero también hay que considerar que hubo dos McLaren detrás y que George (Russell) se detuvo en pista. Necesitamos mejorar mucho el coche. Tenemos mucho margen. Estoy muy seguro de que el equipo va a ir por mucho más de lo que ya tenemos», agregó.

Por último, Colapinto señaló las difíciles condiciones de conducción que tuvo que afrontar durante en el Gran Premio de Canadá. «Era muy complicado. El agarre era muy pobre, especialmente en los relanzamientos y en todo eso. Era muy difícil cuando las temperaturas bajaban en la superficie y también en los frenos. Fue bastante estresante, pero creo que después de mi primera parada tuve la diferencia suficiente como para manejar de manera bastante tranquila, sin asumir riesgos, y llevar el coche hasta el sexto puesto”, cerró.