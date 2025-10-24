Nuestras represas

Sergio Marré, DNI 10.660.398

CIPOLLETTI

Sorprendido leo en este diario, de fecha 21 de octubre, un artículo escrito por la senadora Silvina García Larraburu (peronista), donde expone sobre la entrega de soberanía que significa la privatización o venta de las represas hidroeléctricas de nuestra región. Como me he interiorizado en este tema y porque además trabajé muchos años en lo que fuera Hidronor y en las obras que construyó con el aporte de todos los argentinos, no puedo dejar pasar lo que expone tan livianamente esta señora, tratando así que los lectores tengan más claro lo que se quiere hacer con las represas.

Al leer el pliego de lo que la senadora llama venta de nuestras centrales hidroeléctricas es necesario aclararle que no es venta sino concesión por 30 años, o sea que nuestro patrimonio sigue intacto.

Las centrales hidroeléctricas con sus represas y todos sus equipamientos para la generación de energía eléctrica siguen siendo propiedad del Estado Argentino. Lamentable es que esta señora esté tan desinformada y también lamentable es que este gobierno siga repitiendo lo que Menem en los 90 inició con estas concesiones a 30 años, dándole la operación y explotación económica de nuestras centrales a empresas privadas, cuando el Estado las podría operar con el beneficio económico que eso significaría para el país.

Le recuerdo a la Senadora que hoy ella representa al mismo partido que en los 90 nos llevó a esta triste situación.