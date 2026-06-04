Paro docente: los sindicatos educativos de la CGT preparan una medida para luego del Mundial 2026

Dirigentes de los sindicatos de la CGT planifican un paro docente para luego del Mundial 2026. Sostienen que hay un malestar porque el salario mínimo del sector en Buenos Aires sigue en $500 mil desde hace un año.

Reclaman una nueva convocatoria para discutir aumentos de sueldos.

Paro docente: el reclamo al Gobierno nacional

Para darle fuerza la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), están en diálogo con otros sindicatos del sector. Según informó Infobae, la fecha del paro será después del 19 de julio, que coincide con el término del Mundial 2026.

Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA) y otros sindicatos educativos de la CGT se intensifican las quejas porque “ya se cumplió un año sin aumento del salario mínimo y su valor se mantiene por debajo de la línea de pobreza”, consignó el medio de Buenos Aires.

En lo que va de 2026, hubo seis encuentros convocados por el Gobierno de la Paritaria Nacional Docente. El anterior fue hace dos meses y fue sin resultado alguno. La propuesta fue subir el salario a $650 mil en marzo y a $700 mil en abril. Esto fue rechazado.

Para el próximo martes hay una convocatoria del Consejo Federal de Educación. Pero entre los ocho puntos del temario no está previsto el tema salarial.

Paro docente universitario este jueves

Por otro lado, esta semana la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) cumple este jueves la segunda jornada de un nuevo paro de 48 horas, como parte de su plan de lucha en rechazo a la política educativa y salarial impulsada por el Gobierno nacional para las casas de altos estudios.

Hay movilizaciones, clases públicas y diversas actividades de visibilización del conflicto en las universidades públicas, en el marco del reclamo para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.

La entidad que tiene como secretario general a Daniel Ricci, informó que exige la convocatoria inmediata a paritarias y alertó que los docentes universitarios acumulan una pérdida del 52,1% de su poder adquisitivo desde la asunción del gobierno de Javier Milei.