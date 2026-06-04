El MPN cumple 65 años y define autoridades: «el partido tiene que trabajar en unidad», dijo Sapag

Es el presidente de la Convención, uno de los órganos partidarios. Foto Matías Subat.

A 65 años de su fundación, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) atraviesa una etapa de redefiniciones. Este año debe renovar su conducción, ya que el 9 de septiembre vencen los mandatos partidarios.

Uno de los dirigentes que dejará su lugar será el exgobernador, Jorge Sapag, que preside la Convención partidaria. Hoy emitió un comunicado en el que recordó el aniversario y remarcó que el MPN «tiene el desafío de proyectar esa identidad hacia una nueva etapa de desarrollo».

El partido gobernó la provincia durante 60 años. En 2023 el candidato de la Lista Azul, Marcos Koopmann, perdió la elección contra Rolando Figueroa, el actual mandatario que aún conserva su afiliación al MPN, pese a que se fue y construyó «La Neuquinidad».

Desde que asumió Figueroa, el partido se alineó con su proyecto. Hay un sector de dirigentes que ha hecho pública su voluntad de construir una lista de unidad y evitar las internas. Son los mismos que estarían dispuestos a trabajar por la reelección del mandatario en 2027.

La convocatoria a elecciones en el MPN debería realizarse 60 días antes de que finalicen los mandatos, es decir, el 11 de julio, para que finalmente se concreten en agosto. El llamado lo tiene que hacer el presidente de la Junta, el exgobernador Omar Gutiérrez. En total son más de 600 los cargos que se votarán, entre ellos las autoridades de las 22 seccionales.

Entrevistado por RIO NEGRO RADIO, Sapag dijo que el partido tiene que trabajar hoy «en un recambio dirigencial en sus autoridades», «en fortalezas, en unidad, en preparación para poder competir. Es como un equipo deportivo. Ahora vamos a tener un campeonato mundial de fútbol y no se nos ocurriría ir a competir improvisando. Ahora hace falta una conducción técnica, un director técnico, jugadores».

Agregó que esto implica que el MPN tiene que dar lugar a «nuevas alianzas» y modernizarse en cuanto a su estrategia comunicacional en redes.

Sobre la derrota de 2023, manifestó que es normal que un partido pueda perder. «Yo confío que el MPN, como el ave fénix, desde las cenizas va a encontrar un nuevo período de inspiración y va a salir a competir, no necesariamente por la gobernación el año que viene, será por las intendencias, las diputaciones, las concejalías», remarcó.

Hubo otras dirigentes que aprovecharon el cumpleaños del partido para saludarlo en redes sociales, como la presidenta del Concejo Deliberante de Neuquén, Claudia Argumero, el concejal Santiago Galíndez y el secretario de Infraestructura del municipio capitalino, Alejandro Nicola.

Feliz 65º aniversario al #MPN. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras que forman parte de una historia profundamente ligada al desarrollo de nuestra provincia. Honrar el camino recorrido es también renovar el compromiso con el futuro de Neuquén. pic.twitter.com/VX2i61AfQY — Alejandro Nicola (@ANicolaOK) June 4, 2026

¡Feliz aniversario MPN!

65 años de compromiso y militancia, con las banderas del federalismo y la justicia social en lo más alto, trabajando incansablemente por el desarrollo de Neuquén y de sus habitantes.

Saludo a mis compañeros de nuestro querido Movimiento Popular Neuquino. — Santiago Galindez (@SantiGalindezok) June 4, 2026