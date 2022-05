Sra. Gobernadora, ¿no le parece que se fue del camino?

Héctor Roncallo

En primer lugar, quiero decirle que desempeñé la docencia en esta Provincia durante casi 40 años, que me jubilé a través de una Caja Nacional dado que durante muchos años vaciaron la Caja de Jubilaciones de la Provincia, los gobernantes de turno. He cumplido lugares en Educación en los cuales me eligieron lxs compañeros docentes y otros ganados por concurso de antecedentes y oposición.

Dicho esto, quiero decirle que antes y después de ser UnTER siempre hemos reclamado que los gobiernos se hagan cargo de la formación y la capacitación, sin dejar de lado la que llevamos adelante desde hace muchos años y más sistemáticamente desde el momento que creamos nuestra propia Escuela de Formación. En este aspecto hemos sido pioneros, que el sindicato discuta pedagógicamente el sistema Educativo y es así como nos encontró en debate abierto con el gobierno de turno y la comunidad educativa en la construcción de las sucesivas leyes de Educación, N° 2444 y N° 4819. Entre otras cosas, decirle que antes que Educación lo haga, hemos puesto en marcha el concepto de Jardines Maternales en esta Provincia y muchas cosas más, que sería extenso en detallarle. Sería bueno que algún día se introduzca en el conocimiento real de este Sindicato que siempre defendió la Educación Pública y jamás la denostó como parece inferirse de sus lamentables e hirientes palabras pronunciadas casi como con asco para los docentes y el sindicato. No sé, desconozco si alguna vez se agremió, por supuesto a la UnTER, y estoy seguro que allí aprenderá a conocer la democracia, la participación y el debate profundo de los temas educativos que nos preocupan. Si lo hubiera vivido jamás se le ocurriría trasladar culpabilidades a los docentes, como lo hace también un diputado macrista en esta provincia. Viivieron toda la vida de cargos partidarios y desde esos lugares les hablan a los poderosos que quieren que la educación sea privada, para unos pocos y además sojuzgada. ¿Qué otra cosa se puede inferir de semejante y aberrantes expresiones?, sino es lo antedicho, además del autoritarismo, el verticalismo y no entender nada de nada lo que es vivir de un salario que no cubre las necesidades para trabajar con la tranquilidad debida en la docencia.

Saben Uds. Los críticos gratuitos de la docencia que el estatuto Docente definió oportunamente que el docente, Maestro/a de grado debía tener un solo cargo para poder dedicar su tiempo a la lectura, al arte, al teatro, a la Bibliotecas, etc, etc, para que su formación sea enaltecida y a su vez transmitida con amplitud a los estudiantes. Por eso hace años que exigimos estructura de cargos, reales, que permitan desarrollar la educación con espacios de debate, relaciones institucionales, seguimiento con tiempo y espacio de estudiantes y relaciones con las familias. Lo que se pretende desde algunos que dicen ser diputados y desde su cargo es que se trabaje callando las verdades, que no luche por una educación digna y liberadora. ¿De esta manera les parece que el sistema puede funcionar en este sentido’ ¿Conocen Uds. lo que dice la Constitución de la Provincia en relación a la educación?

Saben que nos obliga a todxs al expresar: “La educación es un instrumento eficiente para la liberación, la democracia y el inalienable respeto por los derechos y obligaciones del hombre. Es un derecho de la persona, de la familia y de la sociedad, a la que asiste el Estado como función social prioritaria, primordial e irrenunciable, para lograr una sociedad justa, participativa y solidaria.”

Por último, sería bueno que conozcan el artículo 21 de la Ley de Educación de la Provincia y así entender seriamente cual es y debe ser la función educativa.

* Ex Secretario General de UnTER- Docente Jubilado