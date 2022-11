PUERTO DEL ESTE

En carta del 31 de octubre, Héctor Manchini, de Zapala, se refiere a 7.100.000 “almas” venezolanas. Pienso que tal vez alguna de esas “almas” se fueron de su patria porque no quisieron ser gobernados por el “títere” Guaidó que el Congreso en pleno de EE.UU. nombró presidente de Venezuela, cuando hasta hoy existe como presidente constitucional el heredero del Cte. Chávez, don Nicolás Maduro, que junto a su pueblo está sacando a Venezuela de la crisis económica causada por el desabastecimiento y las injustas y aberrantes “sanciones” estadounidenses que pretenden empobrecer a Venezuela para -lo que no lograrán- quedarse con su petróleo, a punto tal de que últimamente EE.UU. está en tratativas para que Maduro les venda -por derecha- su petroleo.

Ja! Manchini: yo puedo equivocarme pero no miento. Ud sí lo hace, por ejemplo pretende que nuestros lectores crean que yo he escrito “reprochando” en forma “impertinente” a los -que según Ud.- “no pedimos perdón a Venezuela”. Manchini: haga el favor de leer mi carta;yo no he pedido que Venezuela sea “perdonada”, no mienta. A mi entender solo perdona Dios -a los creyentes- y algunos mandatarios constitucionales pueden excepcionalmente indultar, salvo mayor criterio que ignoro.

Lo de “impertinente” que Ud. me obsequia también lo rechazo por mendaz de su parte. Y los “presuntos y no determinados delitos”- que segun Ud. estarían siendo investigados por nuestra “justicia”, los mismos nunca fueron probados a pesar del interés puesto por los EE UU, la DAIA, el FBI, la CIAy otros. Pero resulta que Venezuela no es como algunos países dominados -muchos- por el poder del imperio, que como aquí presiona por intermedio -un ejemplo- del FMI, etc. Esa nación hermana está repatriando gratuitamente por avión a todos sus ciudadanos que -muchos lo hacen- quieran regresar a su patria, de la que nunca -como Ud. dice- “fueron maltratados y expulsados”.

Creo finalmente que EE.UU. deberá iniciar -legalmente- el reclamo de lo que logró sea detenido en nuestro país, el avión en cuestión.

Pido disculpas a nuestra Redacción por el tiempo perdido a causa de esta situación planteada alegremente por quienes piensan totalmente distinto al suscripto, y están en todo su derecho, pero es oportuno reclamarles que no mientan sobre los dichos de otras personas.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429