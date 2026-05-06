Basiloff subió dos veces al podio y brilló en la Serie Mundial de paranatación

Iñaki Basiloff cumplió años en París y después de festejos medidos, cumplió con su costumbre: mostrar toda su calidad en el agua. Ya con 25 abriles (Neuquén, 28 de abril de 2001), el campeón olímpico se trasladó hasta Taverny y se colgó la medalla de plata en los 400 metros libres y la de bronce en los 200 combinados.

La competencia fue válida por la primera fecha de la Serie Mundial de para natación 2026, un clásico de cada temporada, que reunió a los mejores del planeta. Fueron 194 los nadadores que se tiraron a la pileta del Centro Acuático Alice Milliat, en representación de 39 países. La próxima escala será en Berlín.

Sin dudas, fue un gran paso para el nadador de Neuquén, que aspira a tener su tercera presencia olímpica en Los Ángeles 2028, luego de sus presencias en Tokio 2021 y París 2024.

Dos más para la colección. Las primeras con 25 años.

El líder de la selección Argentina

Como es habitual, Basiloff se transformó en la gran figura del equipo Albiceleste que compitió en tierras francesas, donde ratificó por qué es campeón olímpico y mundial. Analuz Pellitero fue la que más cerca del podio estuvo, con un sexto puesto en los 100 metros espalda y un séptimo en los 50 libres.

El equipo Albiceleste que compitió en Francia y lo hará en Alemania.

Nadia Báez, Lautaro Córdoba, Lucas Leguiza, Elizabeth Noriega, Germán Arevalo y Samara Acevedo completaron el equipo nacional, que ahora buscará sostener buenos resultados en Alemania. El cuerpo técnico está conformado por Fernanda Ten, Edith Arraspide, Fernando Mihovic y Manuel Campo.