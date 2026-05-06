Autopsia y responsabilidades: forense y médicos vuelven a declarar en el juicio por Diego Maradona

Un médico forense que realizó la autopsia de Diego Maradona y cinco profesionales de la clínica Ipensa declararán este jueves en la octava audiencia del juicio por la muerte del astro argentino.

Nueva audiencia clave en la causa de Diego Maradona

Se trata del facultativo Carlos Mauricio Cassinelli, quien prestó testimonio en el primer debate oral y público nulo del año pasado, cuando sostuvo que el célebre jugador falleció como consecuencia de un «edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada«, al tiempo que en la necropsia se detectó una “miocardiopatía dilatada”.

El forense reforzó que la víctima «tenía mucho líquido en los pulmones, abdomen y un corazón agrandado» y que la casa en Tigre no contaba con aparatología médica, algo que se tendría que haber «determinado antes de su externación».

Por su parte, médicos del sanatorio Ipensa, donde Maradona estuvo antes de su traslado a la clínica Olivos, también comparecerán ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro.

Fuentes del caso informaron que son el neurocirujano Guillermo Pablo Burry; el clínico Marcos Manuel Correa; el cardiólogo Oscar Alberto Franco; el neurólogo Martín Emiliano Cesarini; y el traumatólogo Flavio Tunessi, que integraba el equipo de facultativos de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) en septiembre de 2019, momento en el que Maradona asumió como director técnico de ese club.

Todos ellos declararon el año pasado bajo juramento frente a los magistrados Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach, destituida por el documental Justicia Divina.

Burry consideró que “no era el momento oportuno” para operar al paciente por el hematoma subdural, hallado tras una tomografía computada en Ipensa el 2 de noviembre de 2020, pero el por entonces médico de cabecera, Leopoldo Luque, decidió lo contrario.

Además de Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni, se encuentran acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Diego.

NA