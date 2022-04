Osvaldo, un señor taxista

Sergio Vasallo DNI 8.266.789

NEUQUÉN CAPITAL

El lunes 4 del corriente, muy temprano, abordé un automóvil taxímetro en Belgrano al 2500, quien me trasladó hasta mi domicilio del barrio Belgrano, en Neuquén, ciudad capital. Luego de descender del mismo, ya arribado a destino, comprobé que había dejado olvidado sobre el mismo, un costoso equipo de radiocomunicaciones portátil con capacidad satelital, elemento de trabajo irreemplazable (económicamente ).

Al contrario de lo que es mi costumbre, no presté atención ni a la empresa o número de interno de la unidad, por lo que quedaba fuera de toda probabilidad la recuperación del handy, con la consiguiente desazón y perjuicios que me causarían. A primera hora de la tarde, ese mismo día, el señor Osvaldo Aguirre, conductor de la unidad 282, con parada en la esquina del Correo Argentino (Santa Fe esq. Rivadavia) de nuestra cuidad, se apersonó en mi domicilio para devolverlo a mis manos, “disculpándose por no haber podido pasar antes”.

En estos tiempos de tanto “cambalache” social, desorden, desidia, apatía y deshonestidad, la conducta del Sr. Osvaldo es de destacar. No solo me devolvió un elemento de trabajo -repito, irreemplazable-, tampoco aceptó recompensa o atención alguna, salvo, caballerosamente, mi humilde apretón de manos.

No solo devolvió un valor material, devolvió mucho más con su correcta actitud. Ojalá te lo encuentres en tu próximo viaje en taxi. Dios lo bendiga, Osvaldo.