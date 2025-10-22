Pacientes, ¿hasta cuándo?

María G. Barreras, DNI 5.970.331

Cipolletti

Lograr un turno médico se ha transformado en una odisea en Cipolletti.

Primero debemos esperar que el médico “ abra su agenda” algo que ocurre un determinado día del mes. ¡Ahí comienza la peripecia!

Con suerte obtendríamos el ansiado turno al cabo de días, semanas e incluso meses. ¡ Llegó el momento!

Asistimos el día y al horario fijado y continúa nuestra aventura: ¡La demora!

Pacientes- nunca mejor dicho-, esperamos… la mayor parte de las veces durante horas. Me pregunto: ¿nuestro tiempo no vale? Nuestras familias, trabajos, ¿no cuentan? ¿Hasta cuándo los profesionales médicos nos humillarán?

¿Quién controla los centros de asistencia? ¿Quién consulta a los usuarios sobre la calidad del sistema?

¡La paciencia tiene un límite y los pacientes dejarán de serlo!

