Pacientes, ¿hasta cuándo?

María G. Barreras, DNI 5.970.331

Cipolletti

Lograr un turno médico se ha transformado en una odisea en Cipolletti.
Primero debemos esperar que el médico “ abra su agenda” algo que ocurre un determinado día del mes. ¡Ahí comienza la peripecia!
Con suerte obtendríamos el ansiado turno al cabo de días, semanas e incluso meses. ¡ Llegó el momento!
Asistimos el día y al horario fijado y continúa nuestra aventura: ¡La demora!
Pacientes- nunca mejor dicho-, esperamos… la mayor parte de las veces durante horas. Me pregunto: ¿nuestro tiempo no vale? Nuestras familias, trabajos, ¿no cuentan? ¿Hasta cuándo los profesionales médicos nos humillarán?
¿Quién controla los centros de asistencia? ¿Quién consulta a los usuarios sobre la calidad del sistema?
¡La paciencia tiene un límite y los pacientes dejarán de serlo!


Salud

