Chubut: el peronismo trata de unirse para 2027 con la mirada puesta en Puerto Madryn 

La maquinaria política no se detiene en Chubut. Intendentes que piden reelección indefinida, partidos provinciales nuevos y la posibilidad de alianzas y frentes impensados configuran un escenario de intensa actividad política que deja pasar de largo la inmovilidad que se presumía con motivo del mundial de fútbol. Los triunfos de Argentina y los récords de Messi se festejan. Pero siempre queda un espacio para ir pensando en el 2027 cuando las elecciones generales marquen el rumbo futuro de la provincia.

La última reunión tiene que ver con el justicialismo que busca abrir nuevas puertas para recuperar el poder que perdió en 2023 a manos de Ignacio Torres después de 20 años. “Debemos construir con seriedad una alternativa política para el año que viene, armar un frente que nos posibilite competir contra el oficialismo con posibilidades ciertas”, dijo Jorge Taboada, secretario general del Sindicato de Camioneros, muy cercano a Hugo Moyano.

Taboada mantuvo un encuentro con Gustavo y Ricardo Sastre (intendente de Madryn y ex vicegobernador respectivamente) con la intención de comenzar a darle forma a un frente electivo que le otorgue posibilidades a un PJ desmembrado después de la última derrota. Los Sastre dominan Puerto Madryn desde hace varios años y se han convertido en la carta más fuerte del peronismo en la provincia.

No será la primera vez que los tres dirigentes se unan para un comicio. En las elecciones de medio término apoyaron la candidatura a diputado nacional del dirigente mercantil Alfredo Béliz quien pese a no lograr una banca realizó una elección con resultados respetables.

“Tenemos que armar una mesa política donde discutamos estos temas. Tenemos que armar un frente para discutir la generación de empleo de calidad. Ahí nos tenemos que involucrar todos, por lo menos aquellos que queremos que la provincia mejore”, dijo Taboada.

Y puso de relieve las coincidencias que mantiene desde hace años con Gustavo y Ricardo Sastre y planteó la necesidad de superar las diferencias partidarias para priorizar una agenda de desarrollo, de vital importancia para la provincia. “Tenemos que involucrar al gobierno municipal, al gobierno provincial y dejar de lado las diferencias políticas para ponernos a trabajar”, dijo.

En tanto el peronismo trata de reorganizarse y además de la intención de un grupo de intendentes de pedir la reforma de una ley que les posibilite la reelección indefinida, como informó diario RÍO Negro el fin de semana, hay otro debate en ciernes: la fecha de las elecciones.

Sectores que quieren separarlas de las nacionales, otros que pretenden que vayan junto a las PASO (descontando que el gobierno nacional fracase en su intención de suspenderlas) y los menos que pretenden llevarlas a octubre junto a las nacionales, conforman el menú que también por estos días hacen mover el tablero político. Es que la primera de las intenciones es la que decide el gobernador Torres, la fecha que surge es la de mediados de abril. Entonces, los tiempos electorales se acortarían. Demasiado.

En cuanto a la “reconstrucción” del peronismo, faltan actores. La situación de Comodoro Rivadavia, la ciudad clave por su padrón electoral, es un “crisol” dentro del PJ. Sectores enfrentados sin retorno y hasta algunos que ya comenzaron a dialogar con el gobernador Torres buscando integrarse al frente oficialista.

Y una cuestión que no puede pasar inadvertida: Taboada tiene una deuda aún con la justicia y tiene que ver con el “vacunatorio vip” durante la pandemia. Está procesado y se esperan novedades antes de fin de año. El caso está en el juzgado federal que conduce Eva Parcio, una jueza cuyos tiempos nada tienen que ver con los tiempos políticos.