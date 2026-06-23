Dolor en La Pampa por la muerte de las cuatro hermanas en un trágico accidente: «Cuesta entender tanto sufrimiento»

Un trágico accidente vial conmocionó a la provincia de La Pampa este lunes 22 de junio. Una camioneta pasó de largo en un peligroso cruce de rutas y terminó completamente sumergida en el cuenco de agua del Bajo Giuliani. Por el siniestro, reportaron que cuatro hermanas murieron ahogadas. Dolor en la comunicad de 25 de Mayo.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde, cuando una Ford EcoSport circulaba por la Ruta Provincial N° 14 y, al llegar a la intersección con la Ruta Nacional N° 35, continuó su marcha en línea recta.

El rodado rompió el guardarraíl y cayó de lleno en la profunda hondonada de agua que bordea la banquina.

De acuerdo con los primeros peritajes, el desconocimiento del terreno habría sido un factor determinante en el fatal desenlace. Sin embargo, vecinos y conductores habituales volvieron a poner el foco en la falta de iluminación adecuada en ese cruce.

La conductora fue la única que logró salir a la superficie por sus propios medios y, tras ser asistida y trasladada de urgencia por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) en un severo estado de shock, alertó a las autoridades que dentro del vehículo sumergido quedaban sus cuatro hermanas.

La conductora del rodado fue la única que logró salir a la superficie por sus propios medios en medio de la desesperación. Tras ser asistida y trasladada de urgencia por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) en un severo estado de shock, la mujer alertó a las autoridades que dentro del vehículo sumergido quedaban sus cuatro hermanas.

A partir de su desgarrador testimonio, personal de Bomberos, la Policía de La Pampa y buzos tácticos iniciaron un dramático operativo de búsqueda en el habitáculo. Bajo condiciones climáticas extremas por el frío y la cerrada oscuridad, los rescatistas lograron localizar los cuerpos de las cuatro acompañantes atrapadas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Olga Sosa, Cristina Sosa (60), Esmeralda Raquel Sosa (56) y Estela Sosa (54), todas hermanas oriundas de 25 de Mayo que viajaban hacia un hospital de Santa Rosa para visitar a otra hermana recién operada.

Dolor en La Pampa por la muerte de las cuatro hermanas

Desde Diario Textual precisaron que Cristina era una jubilada del hospital 25 de Mayo, mientras que Raquel trabajaba actualmente en el mismo centro de salud. Por su parte, Olga era portera de la Escuela N°248 Crezca Grande y Estela era ama de casa. va. En tanto, Estela Sosa era ama de casa.

María Elsa Barrionuevo, la directoral del nosocomio Jorge Ahuad, publicó en sus redes sociales un triste mensaje de despedida que conmocionó a la localidad.

En principio, recordó que en julio de 2025 había ocurrido otro trágico incidente en el que murió una familia entera justo en el día de aniversario del pueblo. «Hoy, casi un año después, el 22 de junio de 2026, cuando parecía que todo era alegría, cuando nos unía la emoción de ver a Argentina ganar su segundo partido del Mundial, el peor escenario volvió a golpearnos una vez más«.

«Cuesta entender tanto sufrimiento. Cuesta encontrar palabras cuando el dolor vuelve a visitar a nuestra comunidad. Hoy lloramos nuevas pérdidas, nuevos sueños truncados, nuevas familias atravesadas por la tristeza», relató.

En este sentido, recordó su tiempo compartido con dos de las hermanas que murieron: «Mi querida Raquel cuanto yo te quería gracias infinita por tu amor por tu incondicionalidad por tu entrega a todo lo que hacías!!! te quiero con la inmensidad de mi alma, siempre siempre vas a estar en mi corazón junto a la Cristi con su baile, así las imagino…. juntas las 4 yendo a reunirse con su tan amada mamita!«

Por último, Barrionuevo apuntó que hoy «25 de Mayo vuelve a vestirse de luto, unida en el abrazo, el recuerdo y la esperanza».

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El intendente Leonel Monsalve expresó su dolor por lo ocurrido y destacó que las víctimas eran personas muy queridas y conocidas por todos.

Por su parte, el intendente de la localidad Leonel Monsalve expresó su dolor en a través de los medios locales: “Es una noticia que nos golpea muchísimo. Eran mujeres trabajadoras, comprometidas y muy apreciadas por la comunidad. Estamos acompañando a sus familiares en este momento tan doloroso”.

“Eran una familia muy unida y estaban haciendo un acto de amor, yendo a cuidar a otra hermana. Todo el pueblo está conmocionado”, sentenció.

Por último, y según difundió Radio AM 900, en redes sociales hubo muchas repercusiones de centros de ballets, farmacias, escuelas, frigoríficos, iglesias, sindicatos y centros comunitarios, que se expresaron con profundo dolor por la muerte de las hermanas.