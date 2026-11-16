Papa corazón de León

San Isidro, Buenos Aires

DNI 10.889.193

¿Cuántos argentinos vieron al Papa (presencial o visual)? Las estimaciones apuntan a más de 6 millones (presencial) y casi 30 millones (visual -entre TV y digital-). Dejando de lado las posibles superposiciones resultan audiencias sin precedentes. La pregunta obligada es ¿eran todos católicos o se trataba de un pueblo ávido de FE y ESPERANZA como “ovejas perdidas sin Pastor”? Verdaderamente fue una muestra inobjetable de peregrinaciones, vigilias, esperas y sacrificios para, mínimamente, contentarse con ver el paso del “Papamóvil”. Debido a esa FE (creer sin ver), surgida, espontáneamente, advertimos situaciones “tapadas”, con carencias, sufrimientos, hambre, pérdidas de dignidad, abandono de personas, etc. Resulta llamativo que, la visita del Papa, haya abierto no sólo, mentes y ojos, sino, principalmente, nuestros corazones, a los descartados, desahuciados, abandonados, olvidados (discapacitados, jubilados, sin techo, hambrientos, presos, enfermos). Con su tono pausado y claro pero, firme (sin gritos, insultos ni ataques), en cada una de sus presentaciones definió nuestras realidades, vulnerabilidades, miserias y falta de trabajo digno. Rescatamos algunas frases y/o mensajes: autoridad y economía al servicio del pueblo y no a la inversa; diálogo y unidad por la paz; trabajo digno y mejora en condiciones de vida; jóvenes rechacen falsos ídolos (dinero, éxito, apariencia, popularidad), no abandonen el país y sean protagonistas de una sociedad mejor; la corrupción genera desconfianza; los discapacitados no deben ser una carga sino una bendición (Cottolengo “Ciudad de la Caridad”); Iglesia abierta a todos; una “nueva vida” es posible (a los presos); vivir y testimoniar el evangelio, diariamente; en Luján convocó a los argentinos a caminar unidos con un futuro “sin abandonados”. Argentina levántate y camina, ama”. Por último, parafraseó a Francisco, convocando a los jóvenes y a la sociedad con “Todos, todos, todos”. Sin lugar a dudas demostró poseer un “Gran Corazón de León”, rugiente!!!

Marcos A. Machado

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