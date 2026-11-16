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Cuando los escándalos impulsan estrategias alternativas para recuperar la reputación de la empresa

The Conversation

Por The Conversation

Retrato de un hombre enmarcado en una lupa
Nvidia, la compañía líder en fabricación de microchips y una de las empresas más valiosas del planeta, y Jensen Huang, fundador y consejero delegado hasta esta misma semana, que se ha visto obligado a dimitir, están ocupando estos días las portadas de los medios de todo el mundo. Esta vez no por sus éxitos empresariales, sino porque la propia Nvidia ha ordenado una investigación independiente ante la posible vinculación de Huang con una operación de espionaje extranjero. El episodio ha tenido repercusiones bursátiles y ha puesto bajo escrutinio la supervisión a los altos directivos de la empresa.

En septiembre de 2015, el escándalo del Dieselgate convirtió a Volkswagen en portada de los periódicos de todo el mundo. La compañía alemana, fundada en 1937, había instalado un software para manipular las pruebas de emisiones de millones de vehículos. Años antes, en 2010, la explosión de la plataforma Deepwater Horizon situó a la petrolera británica BP en el centro del debate mundial como causante de un enorme desastre medioambiental.

Lejos de ser casos aislados, las controversias ambientales, sociales y de gobernanza empresarial siguen ocupando titulares.


Más allá de las multas y las demandas

Cuando estalla un escándalo empresarial, la atención mediática suele concentrarse en las multas, las demandas judiciales, el riesgo crediticio, la caída de la cotización bursátil o el deterioro de la reputación. Sin embargo, hay otra consecuencia que apenas aparece en los titulares: ¿Qué ocurre con las cuentas de una empresa cuando necesita recuperar su reputación y la confianza de sus stakeholders? Este termino inglés hace referencia a cualquier parte interesada afectada por las actividades de una empresa.

La pregunta importa porque los estados financieros permiten valorar la situación de una compañía. Inversores, bancos, proveedores y reguladores utilizan esas cifras para tomar decisiones. Si un escándalo cambia los incentivos de quienes preparan las cuentas, también puede cambiar la imagen que reciben los usuarios.

El precio de perder la confianza

La reputación es uno de los activos más valiosos de una empresa. Una noticia negativa sobre cuestiones medioambientales, sociales o de gobernanza impacta en sus stakeholders puede traducirse en pérdida de clientes, mayores costes de financiación, sanciones y un incremento del escrutinio público.

Recuperar la confianza se convierte, entonces, en una prioridad. Pero reconstruir la reputación lleva tiempo. Corregir las causas del problema puede obligar a hacer inversiones y cambios internos, y a desarrollar una nueva estrategia empresarial. Ante este panorama, mejorar la imagen que proyectan los resultados financieros puede ser una solución mucho más rápida.

Al hablar de manipulación contable, es fácil pensar en grandes casos como el de Enron que, aprovechando vacíos legales en las normas contables y mediante el uso de sociedades fantasma, ocultó miles de millones de dólares en deudas e infló artificialmente sus ingresos y beneficios. El colapso de la empresa energética estadounidense, en 2001, se convirtió en un enorme escándalo financiero y dio lugar a profundas reformas en la regulación contable global. Pero la realidad suele ser menos evidente.

Cómo mejorar la apariencia sin alterar las cifras

Las normas contables dejan cierto margen para decidir cuándo registrar determinadas operaciones o cómo clasificar los gastos e ingresos. Ese margen ayuda a reflejar la realidad económica de cada empresa. Pero también puede servir para presentar una imagen más favorable.

Por ejemplo, una compañía puede adelantar ventas mediante descuentos antes del cierre del ejercicio. También puede retrasar inversiones o aplazar algunos gastos. Otra posibilidad es reclasificar partidas para que la actividad principal parezca más rentable.

Estas actuaciones reciben el nombre de gestión del resultado o earnings management. No constituyen necesariamente un fraude ni implican el incumplimiento de normas. Sin embargo, pueden dificultar que los usuarios conozcan la verdadera situación de la empresa.

¿Qué ocurre después de un escándalo?

Para responder a esta pregunta, analizamos los resultados de 488 grandes empresas europeas entre 2018 y 2022. Después, relacionamos sus decisiones financieras con las noticias sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza.

Los resultados muestran un patrón claro: cuantas más noticias negativas recibe una empresa, mayor es su uso de prácticas contables que mejoren sus resultados financieros.

Estas prácticas aparecen de dos formas principalmente. Algunas empresas modifican decisiones reales, como el momento de realizar ciertas operaciones (inversiones, pagos, cobros…). Otras reclasifican las partidas contables para mostrar un mejor resultado de su actividad principal.

Esto no significa que todas las empresas implicadas en un escándalo manipulen sus cuentas. Tampoco significa que estén cometiendo un fraude.

Los datos muestran algo más concreto. La presión sobre la reputación aumenta los incentivos para aprovechar el margen que permiten las normas contables con el fin de proyectar una imagen financiera más favorable.

¿Qué frena estas prácticas?

Un buen gobierno corporativo puede frenar estas prácticas. Esto ocurre cuando los consejos tienen más miembros independientes, y la presidencia del consejo y la dirección ejecutiva están separadas. La presencia de expertos financieros en el comité de auditoría también contribuye a reducir la gestión de resultados.

En dónde opera la empresa también importa. Estas prácticas son menos frecuentes en países con bajos niveles de corrupción y cultura de cumplimiento normativo. Es decir, un gobierno corporativo sólido y unas instituciones de calidad favorecen una información más transparente, especialmente cuando aumenta la presión sobre las empresas.

La doble materialidad conecta la sostenibilidad con las cuentas

En términos de gobernanza empresarial, la Directiva europea sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) ha cambiado la forma de entender la información que proporcionan a sus stakeholders. Uno de los elementos centrales es el principio de “doble materialidad” que obliga a que las compañías expliquen cómo los asuntos de sostenibilidad pueden afectar a sus finanzas, y cómo su actividad empresarial afecta a las personas y al medioambiente. Los resultados de nuestro estudio muestran que ambas perspectivas están estrechamente relacionadas. Un escándalo de sostenibilidad no solo afecta a la información medioambiental o social que comunica una empresa: también puede alterar los incentivos para presentar una imagen financiera más favorable.

En concreto, aquellas empresas que protagonizan más noticias negativas sobre cuestiones de sostenibilidad recurren con mayor frecuencia a prácticas destinadas a presentar unos resultados financieros más favorables. Esto puede responder a la presión por recuperar la confianza de los stakeholders, ya que observamos que estas prácticas pueden amortiguar parcialmente consecuencias como el aumento del coste de financiación o la pérdida de inversores.

Por eso, la información financiera y la información sobre sostenibilidad deben interpretarse conjuntamente. Ambas forman parte de una misma historia y solo ofrecen una visión completa de la empresa cuando se interpretan conjuntamente.

La transparencia se demuestra en los momentos difíciles

Cuestiones como la sostenibilidad o la gobernanza cada vez tienen más peso en las decisiones empresariales. Por ello, la confianza va a depender cada vez menos de lo que las empresas dicen y más de la coherencia entre sus acciones, sus compromisos y la información que presentan.

Cuando todo funciona bien, publicar información transparente resulta relativamente sencillo. La prueba de fuego llega cuando la situación no es favorable y, por tanto, hay incentivos para mostrar una imagen distinta de la real.

La próxima vez que una empresa anuncie resultados sorprendentemente positivos tras protagonizar un escándalo ambiental, social o de gobernanza, quizá merezca la pena hacerse una última pregunta:

“¿Ha mejorado realmente su situación o simplemente ha aprendido a contarla mejor?”.

Marta Sánchez Sancho, PDI, Universidad de Salamanca; Emma García Meca, Catedrática Economía Financiera y Contabilidad, Universidad Politécnica de Cartagena y Jennifer Martínez Ferrero, Full professor in Accounting, Universidad de Salamanca Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.


Retrato de un hombre enmarcado en una lupa
Nvidia, la compañía líder en fabricación de microchips y una de las empresas más valiosas del planeta, y Jensen Huang, fundador y consejero delegado hasta esta misma semana, que se ha visto obligado a dimitir, están ocupando estos días las portadas de los medios de todo el mundo. Esta vez no por sus éxitos empresariales, sino porque la propia Nvidia ha ordenado una investigación independiente ante la posible vinculación de Huang con una operación de espionaje extranjero. El episodio ha tenido repercusiones bursátiles y ha puesto bajo escrutinio la supervisión a los altos directivos de la empresa.

En septiembre de 2015, el escándalo del Dieselgate convirtió a Volkswagen en portada de los periódicos de todo el mundo. La compañía alemana, fundada en 1937, había instalado un software para manipular las pruebas de emisiones de millones de vehículos. Años antes, en 2010, la explosión de la plataforma Deepwater Horizon situó a la petrolera británica BP en el centro del debate mundial como causante de un enorme desastre medioambiental.

Lejos de ser casos aislados, las controversias ambientales, sociales y de gobernanza empresarial siguen ocupando titulares.


Más allá de las multas y las demandas

Cuando estalla un escándalo empresarial, la atención mediática suele concentrarse en las multas, las demandas judiciales, el riesgo crediticio, la caída de la cotización bursátil o el deterioro de la reputación. Sin embargo, hay otra consecuencia que apenas aparece en los titulares: ¿Qué ocurre con las cuentas de una empresa cuando necesita recuperar su reputación y la confianza de sus stakeholders? Este termino inglés hace referencia a cualquier parte interesada afectada por las actividades de una empresa.

La pregunta importa porque los estados financieros permiten valorar la situación de una compañía. Inversores, bancos, proveedores y reguladores utilizan esas cifras para tomar decisiones. Si un escándalo cambia los incentivos de quienes preparan las cuentas, también puede cambiar la imagen que reciben los usuarios.

El precio de perder la confianza

La reputación es uno de los activos más valiosos de una empresa. Una noticia negativa sobre cuestiones medioambientales, sociales o de gobernanza impacta en sus stakeholders puede traducirse en pérdida de clientes, mayores costes de financiación, sanciones y un incremento del escrutinio público.

Recuperar la confianza se convierte, entonces, en una prioridad. Pero reconstruir la reputación lleva tiempo. Corregir las causas del problema puede obligar a hacer inversiones y cambios internos, y a desarrollar una nueva estrategia empresarial. Ante este panorama, mejorar la imagen que proyectan los resultados financieros puede ser una solución mucho más rápida.

Al hablar de manipulación contable, es fácil pensar en grandes casos como el de Enron que, aprovechando vacíos legales en las normas contables y mediante el uso de sociedades fantasma, ocultó miles de millones de dólares en deudas e infló artificialmente sus ingresos y beneficios. El colapso de la empresa energética estadounidense, en 2001, se convirtió en un enorme escándalo financiero y dio lugar a profundas reformas en la regulación contable global. Pero la realidad suele ser menos evidente.

Cómo mejorar la apariencia sin alterar las cifras

Las normas contables dejan cierto margen para decidir cuándo registrar determinadas operaciones o cómo clasificar los gastos e ingresos. Ese margen ayuda a reflejar la realidad económica de cada empresa. Pero también puede servir para presentar una imagen más favorable.

Por ejemplo, una compañía puede adelantar ventas mediante descuentos antes del cierre del ejercicio. También puede retrasar inversiones o aplazar algunos gastos. Otra posibilidad es reclasificar partidas para que la actividad principal parezca más rentable.

Estas actuaciones reciben el nombre de gestión del resultado o earnings management. No constituyen necesariamente un fraude ni implican el incumplimiento de normas. Sin embargo, pueden dificultar que los usuarios conozcan la verdadera situación de la empresa.

¿Qué ocurre después de un escándalo?

Para responder a esta pregunta, analizamos los resultados de 488 grandes empresas europeas entre 2018 y 2022. Después, relacionamos sus decisiones financieras con las noticias sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza.

Los resultados muestran un patrón claro: cuantas más noticias negativas recibe una empresa, mayor es su uso de prácticas contables que mejoren sus resultados financieros.

Estas prácticas aparecen de dos formas principalmente. Algunas empresas modifican decisiones reales, como el momento de realizar ciertas operaciones (inversiones, pagos, cobros…). Otras reclasifican las partidas contables para mostrar un mejor resultado de su actividad principal.

Esto no significa que todas las empresas implicadas en un escándalo manipulen sus cuentas. Tampoco significa que estén cometiendo un fraude.

Los datos muestran algo más concreto. La presión sobre la reputación aumenta los incentivos para aprovechar el margen que permiten las normas contables con el fin de proyectar una imagen financiera más favorable.

¿Qué frena estas prácticas?

Un buen gobierno corporativo puede frenar estas prácticas. Esto ocurre cuando los consejos tienen más miembros independientes, y la presidencia del consejo y la dirección ejecutiva están separadas. La presencia de expertos financieros en el comité de auditoría también contribuye a reducir la gestión de resultados.

En dónde opera la empresa también importa. Estas prácticas son menos frecuentes en países con bajos niveles de corrupción y cultura de cumplimiento normativo. Es decir, un gobierno corporativo sólido y unas instituciones de calidad favorecen una información más transparente, especialmente cuando aumenta la presión sobre las empresas.

La doble materialidad conecta la sostenibilidad con las cuentas

En términos de gobernanza empresarial, la Directiva europea sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) ha cambiado la forma de entender la información que proporcionan a sus stakeholders. Uno de los elementos centrales es el principio de “doble materialidad” que obliga a que las compañías expliquen cómo los asuntos de sostenibilidad pueden afectar a sus finanzas, y cómo su actividad empresarial afecta a las personas y al medioambiente. Los resultados de nuestro estudio muestran que ambas perspectivas están estrechamente relacionadas. Un escándalo de sostenibilidad no solo afecta a la información medioambiental o social que comunica una empresa: también puede alterar los incentivos para presentar una imagen financiera más favorable.

En concreto, aquellas empresas que protagonizan más noticias negativas sobre cuestiones de sostenibilidad recurren con mayor frecuencia a prácticas destinadas a presentar unos resultados financieros más favorables. Esto puede responder a la presión por recuperar la confianza de los stakeholders, ya que observamos que estas prácticas pueden amortiguar parcialmente consecuencias como el aumento del coste de financiación o la pérdida de inversores.

Por eso, la información financiera y la información sobre sostenibilidad deben interpretarse conjuntamente. Ambas forman parte de una misma historia y solo ofrecen una visión completa de la empresa cuando se interpretan conjuntamente.

La transparencia se demuestra en los momentos difíciles

Cuestiones como la sostenibilidad o la gobernanza cada vez tienen más peso en las decisiones empresariales. Por ello, la confianza va a depender cada vez menos de lo que las empresas dicen y más de la coherencia entre sus acciones, sus compromisos y la información que presentan.

Cuando todo funciona bien, publicar información transparente resulta relativamente sencillo. La prueba de fuego llega cuando la situación no es favorable y, por tanto, hay incentivos para mostrar una imagen distinta de la real.

La próxima vez que una empresa anuncie resultados sorprendentemente positivos tras protagonizar un escándalo ambiental, social o de gobernanza, quizá merezca la pena hacerse una última pregunta:

“¿Ha mejorado realmente su situación o simplemente ha aprendido a contarla mejor?”.

Marta Sánchez Sancho, PDI, Universidad de Salamanca; Emma García Meca, Catedrática Economía Financiera y Contabilidad, Universidad Politécnica de Cartagena y Jennifer Martínez Ferrero, Full professor in Accounting, Universidad de Salamanca Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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