Cuando los escándalos impulsan estrategias alternativas para recuperar la reputación de la empresa

Nvidia, la compa\u00f1\u00eda l\u00edder en fabricaci\u00f3n de microchips y una de las empresas m\u00e1s valiosas del planeta, y Jensen Huang, fundador y consejero delegado hasta esta misma semana, que se ha visto obligado a dimitir, est\u00e1n ocupando estos d\u00edas las portadas de los medios de todo el mundo. Esta vez no por sus \u00e9xitos empresariales, sino porque la propia Nvidia ha ordenado una investigaci\u00f3n independiente ante la posible vinculaci\u00f3n de Huang con una operaci\u00f3n de espionaje extranjero. El episodio ha tenido re
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