Bariloche

Roberto Savasta

DNI 14251572

Soñé por las noches que se iba lejos,

Solté por supuesto lo que más quería,

Me quedé en el fondo, cubriendo la guardia,

Sanando la herida, detrás de las luces

de un mundo sin alma.

Nada me fue fácil, estaba cantado,

No estaba de acuerdo con el circo impuesto de un mundo acabado.

Soñe por las noches que no me querías

y esa herida abierta, por no haber yo sido

lo que vos quisieras.

¿Qué puedo decirte? Me quedé en el fondo, soldado curtido en tantas batallas

que siempre he perdido.

Cubriendo la guardia, sanando la herida

detrás de las luces de un mundo sin alma.