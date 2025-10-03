ESCUCHÁ RN RADIO
Patria y bandera, bienes comunes

César B. López Meyer, DNI 5.404.634
Excamarista penal de Río Negro (jubilado).

La equidad democrática se juega tanto en las reglas como en los símbolos.
La bandera argentina y la palabra Patria pertenecen a todos los ciudadanos, no a un solo partido.
Creo que, en una elección, hace a la transparencia que cada fuerza compita con sus ideas y propuestas, sin distinguirse con denominaciones o emblemas que representan la unidad nacional.
Respetar un ideal de equilibrio competitivo fortalece la democracia. Atte.


