Patria y bandera, bienes comunes

César B. López Meyer, DNI 5.404.634

Excamarista penal de Río Negro (jubilado).

La equidad democrática se juega tanto en las reglas como en los símbolos.

La bandera argentina y la palabra Patria pertenecen a todos los ciudadanos, no a un solo partido.

Creo que, en una elección, hace a la transparencia que cada fuerza compita con sus ideas y propuestas, sin distinguirse con denominaciones o emblemas que representan la unidad nacional.

Respetar un ideal de equilibrio competitivo fortalece la democracia. Atte.