Convocan a productores de Río Negro: arrancan las consultas públicas por el millonario crédito del BID

Avanzan las consultas públicas por obras de riego y electrificación en Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

Río Negro avanza con un plan de obras de riego, electrificación rural y gestión del riesgo agropecuario que busca financiar a través de un crédito de unos 85 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ese marco, el Gobierno provincial comenzó esta semana una serie de consultas públicas en distintas localidades para presentar los proyectos a productores y actores del sector antes de la evaluación final del organismo internacional.

El Secretario de Agricultura de Río Negro, Lucio Reinoso, explicó que la provincia viene trabajando desde hace meses junto a especialistas del BID para avanzar en los proyectos. «Estamos solicitando desde la provincia un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en el cual hemos puesto cuatro proyectos de riego y uno de gestión del riesgo agropecuario», señaló.

Según indicó, durante este tiempo se realizaron distintas «misiones de consulta y de trabajo» con técnicos del banco para coordinar y ajustar las iniciativas que finalmente quedaron incluidas dentro del paquete de financiamiento.

Cómo son las consultas públicas

Reinoso explicó que las consultas públicas son un requerimiento del BID antes de avanzar hacia la instancia final de evaluación del proyecto.

«Necesitamos hacer consultas públicas en las cuales desde el Ministerio, junto con el Departamento Provincial de Aguas (DPA), el Idevi y el Ministerio de Economía, presentamos los distintos proyectos para que los productores se interioricen de cuál es el proyecto que se está financiando», sostuvo.

La primera reunión se realizará este lunes a las 18 en el salón de Turismo y estará enfocada en la segunda etapa de ampliación del sistema de riego del IDEVI.

El cronograma continuará el martes con una consulta pública en Negro Muerto; el miércoles con una reunión en la Sociedad Rural de Guardia Mitre, desde las 10; el jueves con un encuentro en Chimpay, a las 18, por el proyecto Margen Norte; y el viernes con una consulta sobre gestión de riesgo agropecuario en Bariloche.

«El objetivo es dar a conocer el proyecto y que los productores puedan entender cómo es el financiamiento, el mecanismo y las cuestiones vinculadas a la obra», explicó el funcionario.

Además, remarcó que las reuniones también buscan acercar información sobre el rumbo de las políticas productivas provinciales. «Es un requerimiento del banco, pero también nuestro, para que los productores sepan en qué estamos trabajando y cuál es el norte que tenemos», agregó.

Qué obras incluye el financiamiento

El paquete presentado al BID contempla cinco proyectos estratégicos para distintas regiones de Río Negro. Entre ellos aparece la segunda etapa de ampliación y modernización del sistema de riego del Idevi, con una inversión estimada entre 12 y 14 millones de dólares.

También se incluye la electrificación rural de Guardia Mitre, con un presupuesto de 14 millones de dólares, y la electrificación de Negro Muerto, que demandaría otros 7,5 millones.

A eso se suma el desarrollo del sistema de riego de Margen Norte, entre Chimpay, Darwin y La Cueva de Choele Choel, con una inversión cercana a los 20 millones de dólares.

El quinto proyecto corresponde a gestión del riesgo agropecuario y contempla unos 14 millones de dólares destinados a equipamiento para manejo del fuego y colocación de mallas antigranizo.

Reinoso detalló que actualmente los proyectos deI devi, Guardia Mitre y Negro Muerto cuentan con un mayor nivel de avance técnico, mientras que Margen Norte y gestión de riesgo quedarían para una segunda etapa.

Modernización histórica del sistema de riego del IDEVI

Uno de los proyectos centrales es la segunda etapa de modernización del sistema de riego del Idevi, orientada a mejorar el abastecimiento de agua para los productores del Valle Inferior.

Según explicó Reinoso, el objetivo principal es optimizar la distribución de agua «en tiempo y forma» mediante una modernización integral del sistema.

Las obras previstas incluyen impermeabilización de sectores del canal para evitar pérdidas, recrecimiento de tramos para aumentar el ingreso de agua, automatización y reemplazo de compuertas, monitoreo remoto del sistema y modernización de estaciones de bombeo.

Además, se prevé la instalación de 180 compuertas especiales y nuevas compuertas de gran caudal para mejorar la operatividad del sistema.

«Es una modernización excepcional del sistema de riego del Idevi», aseguró el funcionario.

Cuándo podría definirse el crédito del BID

Luego de las consultas públicas, el BID avanzará con el análisis integral de los proyectos y las observaciones surgidas durante el proceso participativo.

En paralelo, la provincia trabaja en la actualización de los montos finales y en ajustes técnicos solicitados por especialistas del organismo internacional.

Reinoso explicó que el próximo paso importante será la reunión denominada QRR, una instancia central de evaluación donde los proyectos quedarían prácticamente definidos.

La decisión final del BID podría conocerse entre fines de agosto y principios de septiembre. Luego se abrirá un período administrativo vinculado a garantías y autorizaciones nacionales y provinciales.

La expectativa del Gobierno rionegrino es comenzar las primeras obras entre fines de este año y principios de 2027.