¡Ternura total! Nació un bebé capibara en un zoológico de Escocia: es el primer ejemplar en 18 años, cómo se llama

El Zoológico de Edimburgo, gestionado por la Real Sociedad Zoológica de Escocia (RZSS), confirmó el nacimiento de un carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris). El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad local y científica, al tratarse del primer ejemplar de esta especie sudamericana en nacer en territorio escocés en los últimos 18 años.

La cría se encuentra bajo el cuidado directo de su madre, Luna, y del equipo de veterinarios del parque, dado el estado de vulnerabilidad propio de sus primeras semanas de vida.

Primeros pasos y pautas de crianza del «babybara» en Escocia

Según detalló Jonny Appleyard, miembro del equipo de cuidadores del zoológico, el ejemplar comenzó a salir de su refugio para explorar el entorno. «El cachorro está empezando a ser más valiente y a explorar, por lo que es muy probable que los visitantes puedan verlo, siempre seguido de cerca por su madre», explicó.

El desarrollo de estos mamíferos durante su etapa inicial se caracteriza por los siguientes puntos:

Crecimiento acelerado: el personal recomendó visitar el predio a la brevedad debido a la rapidez con la que los carpinchos duplican su tamaño.

el personal recomendó visitar el predio a la brevedad debido a la rapidez con la que los carpinchos duplican su tamaño. Socialización: en las próximas semanas, la cría aprenderá las conductas de la manada, incluyendo los sistemas de comunicación basados en ladridos y gorjeos.

en las próximas semanas, la cría aprenderá las conductas de la manada, incluyendo los sistemas de comunicación basados en ladridos y gorjeos. Alimentación: aunque inicialmente depende de la lactancia, comenzará a pastar de manera autónoma en el corto plazo.

El control médico y la elección del nombre del bebe capibara

En las próximas semanas se realizará el primer chequeo clínico formal de la cría. Durante este procedimiento, los profesionales determinarán el sexo del ejemplar, un dato indispensable para la posterior elección de su nombre definitivo. Por el momento, tanto el personal como los visitantes lo apodaron bajo el nombre de «Babybara».