Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este lunes 18 de mayo 2026.-

Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza este lunes 18 de mayo 2026? En el comienzo de la rueda cambiaria de esta tercera semana de mayo 2026, el mercado financiero argentino exhibe señales de continuidad y calma técnica.

Bajo la estrategia de administración de liquidez del Banco Central (BCRA), las cotizaciones operan con variaciones marginales, respaldadas por un flujo de divisas constante proveniente del sector exportador.

El comportamiento del dólar oficial se mantiene como el ancla de las expectativas inflacionarias, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan un equilibrio sólido en el mercado de capitales, en un contexto de tasas de interés que incentivan el ahorro en moneda local.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este lunes 18 de mayo 2026

En la apertura de este lunes 16 de mayo 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:

$1.370 para la compra.

$1.420 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este lunes 18 de mayo 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1365 1415 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1380 1425 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1373 1423 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1365 1415 Banco Hipotecario 1375 1415 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1365 1415 Banco Macro 1365 1425 Banco Piano 1365 1420 Banco BPN 1360 1430

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: lunes 18 de mayo 2026

El dólar oficial arranca la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este ajuste mínimo responde al sendero de microdevaluaciones diarias programadas por la autoridad monetaria para preservar la competitividad externa.

Por su parte, el dólar tarjeta, referencia para el pago de servicios digitales y consumos en el exterior, se posiciona en los:

$1.846.

Según los reportes diarios de transparencia del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista busca ofrecer un marco de previsibilidad para las operaciones de los contribuyentes y las pequeñas empresas.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: lunes 18 de mayo 2026

En el segmento bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.425, manteniendo una paridad estable respecto a los cierres de la semana anterior.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.490, operando como la herramienta principal para la gestión de carteras corporativas.

La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este lunes es atribuida por especialistas a la absorción de liquidez y a la solidez de las reservas internacionales acumuladas por el BCRA en lo que va del mes.

Impacto del Riesgo País en la estabilidad del dólar oficial y financieros: lunes 18 de mayo 2026

Un indicador determinante para el clima de inversión es el Riesgo País, que en la apertura de hoy se ubica en los 540 puntos básicos. En la percepción de riesgo soberano, este índice influye positivamente en el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL, reduciendo la volatilidad en el mercado informal o dólar blue, que abre a:

$1.395 para la compra.

$1.415 para la venta.

Al igual que en las jornadas previas, la convergencia entre los distintos tipos de cambio sugiere un escenario de alta previsibilidad macroeconómica para la segunda mitad de mayo 2026.