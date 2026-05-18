Dólar hoy: a ¿cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este lunes 18 de mayo 2026?
La semana inicia con el monitoreo del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en las pizarras de la City. Repasamos la apertura del Banco Nación y el impacto del Riesgo País en la brecha cambiaria.
Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza este lunes 18 de mayo 2026? En el comienzo de la rueda cambiaria de esta tercera semana de mayo 2026, el mercado financiero argentino exhibe señales de continuidad y calma técnica.
Bajo la estrategia de administración de liquidez del Banco Central (BCRA), las cotizaciones operan con variaciones marginales, respaldadas por un flujo de divisas constante proveniente del sector exportador.
El comportamiento del dólar oficial se mantiene como el ancla de las expectativas inflacionarias, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan un equilibrio sólido en el mercado de capitales, en un contexto de tasas de interés que incentivan el ahorro en moneda local.
Dólar hoy: cotización del dólar oficial este lunes 18 de mayo 2026
En la apertura de este lunes 16 de mayo 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:
- $1.370 para la compra.
- $1.420 para la venta.
Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este lunes 18 de mayo 2026
En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1365
|1415
|Banco Nación
|1370
|1420
|Banco ICBC
|1380
|1425
|Banco BBVA
|1370
|1420
|Banco Supervielle
|1373
|1423
|Banco Ciudad de Bs As
|1355
|1415
|Banco Patagonia
|1365
|1415
|Banco Hipotecario
|1375
|1415
|Banco Santander
|1370
|1420
|Banco Credicoop
|1365
|1415
|Banco Macro
|1365
|1425
|Banco Piano
|1365
|1420
|Banco BPN
|1360
|1430
Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: lunes 18 de mayo 2026
El dólar oficial arranca la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este ajuste mínimo responde al sendero de microdevaluaciones diarias programadas por la autoridad monetaria para preservar la competitividad externa.
Por su parte, el dólar tarjeta, referencia para el pago de servicios digitales y consumos en el exterior, se posiciona en los:
$1.846.
Según los reportes diarios de transparencia del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista busca ofrecer un marco de previsibilidad para las operaciones de los contribuyentes y las pequeñas empresas.
Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: lunes 18 de mayo 2026
En el segmento bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:
- $1.425, manteniendo una paridad estable respecto a los cierres de la semana anterior.
En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:
- $1.490, operando como la herramienta principal para la gestión de carteras corporativas.
La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este lunes es atribuida por especialistas a la absorción de liquidez y a la solidez de las reservas internacionales acumuladas por el BCRA en lo que va del mes.
Impacto del Riesgo País en la estabilidad del dólar oficial y financieros: lunes 18 de mayo 2026
Un indicador determinante para el clima de inversión es el Riesgo País, que en la apertura de hoy se ubica en los 540 puntos básicos. En la percepción de riesgo soberano, este índice influye positivamente en el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL, reduciendo la volatilidad en el mercado informal o dólar blue, que abre a:
- $1.395 para la compra.
- $1.415 para la venta.
Al igual que en las jornadas previas, la convergencia entre los distintos tipos de cambio sugiere un escenario de alta previsibilidad macroeconómica para la segunda mitad de mayo 2026.
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