Pedido de Mendoza por bolsas del agro

Lorena Ampuero

Luján de Cuyo

Soy Lorena Ampuero de Luján de Cuyo Mendoza. Mi padre hace 50 años tiene una pequeña empresa de bolsas, pero aquí en Mendoza no hay movimiento en el agro.

Mi papá fábrica las bolsas que salen en la nota “Producción y exportación de cebollas en Valle Medio” del 24/08/25 ¿ustedes podrían conectarnos con la familia Sensini?

Es inminente nuestra quiebra y quizá podríamos brindarles un servicio y ellos darles a mi papá una esperanza. Es desgarrador ver a tu papá derrotado, después de haber trabajado toda una vida.

Desde ya muchas gracias.