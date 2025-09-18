Petro, un líder distinto

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Desde antes que fuera presidente de Colombia he opinado de que Gustavo Petro es un ser excepcional con mucha capacidad intelectual, patriotismo, que es lo que le falta actualmente a los políticos en general, y conocimiento de lo que algunos llaman el poder.

Para mí es haber luchado por obtener justicia social en un país como el nuestro y Venezuela, muchas veces gobernados por infradotados puestos desde el país norteamericano, para quedarse con las riquezas de los países suplicantes, como lo fueron alguna vez Colombia y Venezuela.

Hasta, como ahora, que llegaron a tener presidentes como Nicolás Maduro y Petro que defienden -como principio- la soberanía de sus respectivos países a la vista de todos los que podemos distinguir la entrega, que en sus países manda el pueblo soberano.

Como cuando el general Perón despidió al embajador Spruille Braden de los EE. UU. por pretender mandar aquí como lo esta haciendo ahora el de EE. UU. con Javier Milei para nuestra desgracia.

Por ejemplo dice Petro sobre el estado de cosas en su país: “el mundo jurídico está divorciado de la realidad”…

Digo que aquí también Petro, con su terrible experiencia -fue guerrilllero, intendente de Bogotá- con una sensibilidad social y conocimiento, tiene que luchar contra el apetito desaforado del Estado americano, a quien le ha comunicado -Petro- que en 180 días debe de retirar de su territorio -Colombia- las ocho bases militares que tiene Trump -el Pentágono- instaladas con la excusa de combatir la droga.

En cambio, aquí Milei le abrió las puertas a la VI flota, le da todo al FBI, la CIA y etc.

Los que tienen que patalear desde el Congreso cobran nueve millones por mes y se miran el ombligo.