Plan de pagos para el gas

Lia Jensen

DNI 16.325.926

Leonardo Riedel

DNI 25.487.590

Villa Rio Quilquihue/Junín de los Andes

Carta abierta al Sr Gobernador Rolando Figueroa

Sra Ministra de Infraestructura Tanya Bertoldi

Señor Intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño

Nos comunicamos, una vez más, ante la falta de respuestas, pidiendo nos faciliten traer el gas a nuestro barrio a través de una financiación de la Municipalidad.

Nuestra nota con expediente electrónico (EE): EX-2025-265559-NEU-SGRAL es constantemente archivada, por lo que parecería que los vecinos de Villa Rio Quilquihue no perteneciéramos a esta provincia. Las obras que anuncian que están haciendo en la provincia, exceden con creces el plan de pagos que estamos solicitando.

Cabe recordar que Villa Río Quilquihue es un barrio abierto, que se encuentra dentro del ejido municipal de Junín de los Andes, departamento de Huiliches. Reiteramos que estamos solicitando a la Municipalidad de Junín de los Andes que nos facilite un plan de pagos accesible para todos los vecinos de Villa Río Quilquihue, a ser abonado a través de los impuestos municipales.

Para nosotros, como para todos los que tienen el placer de contar con calefacción a gas, haría una gran diferencia.

Saludamos atte