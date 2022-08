¿Por qué renunció el vice de la UIF?

La Vicepresidente de la UIF Luna Montes, funcionaria sin afiliación política y con perfil técnico, le hizo llegar su dimisión a Juan Carlos Otero, titular del organismo, un día antes de la audiencia en la que no pidieron penas para la vicepresidenta ni sus exfuncionarios. La renuncia se mantuvo en reserva y hasta ahora no fue aceptada. Esta renuncia mantenida en secreto ahora develado, asociada al contenido del alegato presentado por el organismo, permite sospechar que Luna Monte toma la decisión de apartarse del organismo por no compartir esta intención vidriosa de otorgar impunidad a la Vicepresidente Cristina Fernández y sus funcionarios, en la causa.



¿Por qué no se conoció la renuncia de Luna Monte a la Vicepresidencia de la UIF y por qué la misma aún no ha sido aceptada? Los ciudadanos y ciudadanas argentinos/as queremos saberlo. Exijamos investigación al respecto pues en este contexto, a las puertas de los alegatos en la causa de Vialidad, éste es un dato de suma relevancia.

María Elisa Graciela Sarrot

Buenos Aires