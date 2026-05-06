Patricia Bullrich le pidió a Adorni que presente de forma “inmediata” su declaración jurada

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, en una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. (Foto: X @madorni).

La ministra de Seguridad y referente de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reclamó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente “de manera inmediata” su declaración jurada de bienes, en medio de la polémica por su situación patrimonial.

“(Adorni) tiene que presentar su declaración de ingresos de forma contundente y rápida porque si no el proyecto sufre, eso es lo más importante”, afirmó Bullrich en declaraciones televisivas. En ese sentido, insistió en que el funcionario debe “hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible” y evitar que la controversia afecte la agenda del Gobierno.

Patricia Bullrich pidió que Manuel Adorni presente de inmediato su declaración jurada de bienes

La dirigente libertaria consideró que dilatar la presentación “no tiene sentido”, ya que el plazo para cumplir con la obligación ya se encuentra abierto. Además, subrayó que el oficialismo necesita enfocarse en “los temas que van a traer inversiones”, sin quedar atrapado en cuestionamientos internos.

En paralelo, Bullrich se refirió a su futuro político y dejó abierta la posibilidad de competir en la Ciudad de Buenos Aires, aunque sin confirmar una candidatura específica. “Quiero representar a los porteños. Si soy jefa de Gobierno o no, no importa”, expresó, en medio de versiones que la ubican como posible sucesora de Jorge Macri.

“Voy a estar donde quiera el presidente Milei”, agregó, en referencia a Javier Milei, marcando su alineamiento con la estrategia del oficialismo.

Por otra parte, Bullrich negó versiones de tensiones internas con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Como gesto de sintonía, señaló que la funcionaria incluso le dio “un like” a una reciente publicación suya en redes sociales.

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente presión política sobre Adorni, mientras el Gobierno busca contener el impacto de las denuncias y sostener el foco en su programa económico.