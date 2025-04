Pudo ser mejor, como en aquél sueño

Lo busqué a mi modo en todo momento.

Me forjé a mi mismo, saltando el abismo

en tantos intentos.

Pudo ser mejor, si hubiera vencido

al miedo escondido matando por dentro.

Como el anti héroe, anduve rodando

brillando y bardeando, entre tanta gente.

Como los dementes, un poco de sol

y también de barro.

No me identifico con ningún partido

Cansado al fin de agitar banderas

La verdad es nuestra, que no te la digan

En algún lugar, en lo más profundo

Brilla entre los sueños, la luz de tu rumbo.

Pudo ser mejor, no tuve el valor

Caí en el intento.

Un hijo del sol, viviendo en la sombra

de un mundo mejor, que a pesar de todo

no pudo ser cierto.

Roberto Savasta

DNI 14251572

Bariloche