Que Camuzzi abra en SAO

*por Camila Cerro, (Lanzó una petición en chage.org)

Camuzzi no abre su oficina en San Antonio Oeste-Río Negro y son muchos los vecinos que tienen quejas por el mal funcionamiento de la atención online de la empresa de gas. Tarifas excesivas sin explicación, aumentos, cartas de documento por deudas que desconocen, boletas que no llegan a domicilio, adultos mayores que no saben usar la tecnología para hacer sus consultas en la web on, entre otro, los motivos por el cual creamos una petición.

Si logramos juntar la cantidad de firmas suficientes para que la empresa abra su oficina con atención al público podremos generar un espacio inclusivo en el que todos y todas podamos recurrir para tener respuesta a nuestras consultas.