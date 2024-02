¡Qué fácil lo resolvieron!

Raul Dobrusin, DNI 10.112.372

Neuquén

Hola vecina/o de la ciudad de Neuquné. Quizás ya se dieron cuenta y yo llego tarde, pero el Municipio decidió que es más fácil hacernos pagar todo a nosotros (además de todas las tasas normales) que pelearse con Milei

Lamentablemente la mayoría de las/os concejales no nos defiende o quizás piensan lo mismo, mejor sacarle a las/os vecinas inventando nuevas tasas que discutir con la Nación. Desde la ocurrencia que tuvieron en diciembre de que la deuda de CALF con Cammesa la paguemos los que tenemos medidores, que la Ecotasa a diferencia de todas las ciudades turísticas la paguemos solo los que tenemos medidores (sin tener un fondo fiduciario para que no se use para otra cosa), que como no le mandan los subsidios al transporte lo paguen los que tenemos auto si cargamos combustible en Neuquén y quizás se le ocurran más ideas como los que compren materiales de la construcción paguen una tasa para hacer asfalto y terminar las calles que faltan y ni que pensar para la provincia si se les ocurre que como no manda Nación los fondos para educación ponerle una tasa a las escuelas privadas para solventar los sueldos docentes, comedores y que todo vaya en la factura del EPEN o CALF. Este municipio que dicen autosustentable , de buena administración, resulta que dependía más de los fondos nacionales que los propios.

En una época este Neuquén dijo “no al caño” hasta que no tuviéramos industrias propias, después se olvidaron pero se animaron a pelear con Nación, esta generación la ve mas fácil a partir de generar todo tipo de tasas extras. Discutan en serio con Nación que los vamos a acompañar y a las/os concejales defiendan a quienes los votaron, para eso están ahí.