Sr. Director:

Ante las innumerables opiniones, de todos aquellos que saben poco o nada de economía y finanzas, sobre el swap otorgado a nuestro país por EE.UU. y el préstamo que están por concretar un grupo de bancos como asimismo la compra de pesos argentinos por cuenta del Tesoro de los EE.UU., yo pregunto: ¿Quién le presta a quién?

EE.UU. a Argentina o los ciudadanos de Argentina a EE.UU. por la cantidad de dólares que han acumulado en cuentas de ahorro en Argentina y en el exterior, por la cantidad de dólares que tienen acumulados en cajas fuertes y en el colchón. Alguien que tenga alguna noción de economía y finanzas que me lo explique.

Saludos cordiales,

José Brunetta DNI 4.180.958

BUENOS AIRES

