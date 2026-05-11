Tu perro puede sentir dolor y no demostrarlo: las señales a las que tenés que prestar atención

Detectar el dolor a tiempo puede prevenir enfermedades graves y garantizar una vida larga y feliz para tu mejor amigo.

Los animales no expresan el dolor como los humanos. Un perro puede estar sufriendo sin emitir un solo ladrido o gemido. Por eso, aprender a reconocer signos silenciosos de malestar es fundamental para cuidar su salud y evitar complicaciones.

Algunas razas son más resistentes o disimulan más, pero todos los perros, en mayor o menor medida, muestran cambios cuando algo les duele. El problema es que muchas veces esos cambios pasan desapercibidos si no sabemos qué observar.

Cambios en la conducta: una de las primeras alertas

Si tu perro está más irritable, se esconde, evita el contacto físico o se muestra agresivo sin razón aparente, podría estar experimentando dolor. Lo mismo si pasa de ser activo a dormir más de lo habitual o parecer “apagado”.

Algunas señales sutiles a tener en cuenta:

Se lame o muerde una zona específica del cuerpo con insistencia

con insistencia Evita saltar, correr o subir escaleras

Se queja o gruñe cuando lo tocás en un lugar determinado

cuando lo tocás en un lugar determinado Tiene temblores o rigidez muscular

Deja de jugar o pierde interés por actividades que antes disfrutaba

Falta de apetito o cambios al comer

Fotos gentileza.-

Un perro que deja de comer de golpe o comienza a rechazar su comida favorita podría estar sintiendo dolor. Lo mismo ocurre si come más lento, mastica de un solo lado o babea en exceso, lo que puede indicar problemas dentales o molestias en el hocico.

También es común que reduzca su consumo de agua o tenga problemas digestivos como vómitos o diarrea si el dolor proviene de órganos internos.

Cambios en su forma de moverse

Una de las manifestaciones más claras del dolor físico es la cojera o rigidez al caminar. Si tu perro se mueve con dificultad, apoya mal una pata o evita caminar, es momento de consultar con el veterinario.

Fijate también si tiembla al estar quieto, camina encorvado o con la cola entre las patas. Son formas de protegerse y minimizar el dolor.

Expresiones faciales y señales corporales

Aunque suene increíble, muchos perros expresan dolor a través de su rostro y cuerpo. Algunas pistas visuales:

Ojos entrecerrados o vidriosos

Orejas hacia atrás o caídas

Postura encogida o con el lomo arqueado

Respiración acelerada sin motivo aparente

Jadeo constante, incluso en reposo

Qué hacer si sospechás que tu perro siente dolor

No esperes a que los síntomas empeoren. Si notás alguna de estas señales, consultá con un veterinario de inmediato. Muchos problemas de salud se tratan más fácil si se detectan a tiempo.

No automediques a tu mascota. Algunos analgésicos humanos son tóxicos para los perros y pueden generar más daño que beneficio.

Estar atentos es un acto de amor

Los perros confían plenamente en nosotros. Estar atentos a sus cambios de comportamiento y actuar ante cualquier sospecha de dolor no solo mejora su calidad de vida, sino que refuerza el vínculo que nos une.

Detectar el dolor a tiempo puede prevenir enfermedades graves y garantizar una vida larga y feliz para tu mejor amigo.